Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
99253
ALTIN
185.453
DOLAR
4.5727
STERLİN
6.0582
EURO
5.3704

6 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Atatürk Havalimanı'nda DEAŞ'ın gerçekleştirdiği, 45 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili davada, savcı 6 sanığın 46'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi

09 Temmuz 2018 Pazartesi 15:33
6 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016'da 45 kişinin yaşamını yitirdiği ve 163 kişinin yaralandığı, terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği terör saldırısıyla ilgili 36'sı tutuklu, 4'ü firari 46 sanığın yargılandığı davada, 6 sanığın kırkaltışar kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan altıncı duruşmada, 36 tutuklu sanıkla tarafların avukatları ve bazı müştekiler katıldı.

Duruşmada Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Savcı mütalaasında, "28 Haziran 2016'da Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıda 45 kişinin hayatını kaybettiği, 163 kişinin yaralandığı, 3 teröristin ise geberdiği anlaşılmıştır." dedi.

Tutuklu sanıklar Rıza Coşkun, Levent Uysal, Ahmet Kaplan, Eyüp Demir, Ahmet Dizlek ve Djamel Slimani'nin "Anayasayı ihlal" ile 45 kişiyi "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan kırkaltışar kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını isteyen savcı, bu sanıkların ayrıca 163 kişiyi "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", 24 defa uygulanmak üzere "mala zarar verme" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlarından da toplam 2 bin 150 yıldan 3 bin 371 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Mütalaada, 15 sanığın "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi öngörülürken, bu su sanıklar hakkında "Anayasayı ihlal", "tasarlayarak kasten öldürme", "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçlarından yeterli delil elde edilemediğinden beraatleri istendi. Savcı mütalaasında, 21 sanığın tüm suçlardan beraatini, hakkında yakalama kararı bulunan 4 sanığın ise dosyasının ayrılmasını talep etti.
AA

Son Güncelleme: 09.07.2018 17:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İcmal genci yaz kampında
İcmal genci yaz kampında
Giresun’dan acı haber: 1 şehit  
Giresun’dan acı haber: 1 şehit  
Bolivya, Türkiye'de büyükelçilik açacak
Bolivya, Türkiye'de büyükelçilik açacak
Antalya'da katip adayı kuyruğu
Antalya'da katip adayı kuyruğu
CHP Marmaris'te yönetim düştü
CHP Marmaris'te yönetim düştü
Son dakika... Türkiye'de yeni dönem
Son dakika... Türkiye'de yeni dönem
Son dakika... Yeni bir KHK daha
Son dakika... Yeni bir KHK daha
Ağır ihmal, büyük facia: 24 ölü
Ağır ihmal, büyük facia: 24 ölü
Tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi
Tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim