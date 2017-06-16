60 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Bingöl, Elazığ, Mardin ve Siirt'te son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 60 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığı ndan yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içinde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı sürdürülen mücadele ile Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde güvenliğin sağlanması ve terör nedeniyle göç eden halkın geri dönüşüne destek kapsamındaki faaliyetlere ilişkin bilgi verildi. Buna göre, bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması nedeniyle büyük önemi bulunan, özellikle Hakkari, Şırnak, Mardin, Diyarbakır ve Siirt bölgelerini teröristlerden temizlemek ve gelecek döneme yönelik hazırlıklarını kısıtlamak amacıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam ediliyor.

Terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından uyuşturucu üretimi, ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik operasyonlar ve sınır hattında alınan tedbirler sonucu 459 bin 953 kök kenevir, 113 kilogram uyuşturucu, bin 607 kilogram toz ve bin 291 kilogram kubar esrar ile 92 bin 110 paket kaçak sigaraya el konuldu. Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucu sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 5 bin 617 kişi yakalandı. Son bir haftadaki operasyonlarda 7 asker şehit oldu, 19 asker yaralandı.

Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi