60 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Bingöl, Elazığ, Mardin ve Siirt'te son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 60 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içinde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı sürdürülen mücadele ile Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde güvenliğin sağlanması ve terör nedeniyle göç eden halkın geri dönüşüne destek kapsamındaki faaliyetlere ilişkin bilgi verildi. Buna göre, bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması nedeniyle büyük önemi bulunan, özellikle Hakkari, Şırnak, Mardin, Diyarbakır ve Siirt bölgelerini teröristlerden temizlemek ve gelecek döneme yönelik hazırlıklarını kısıtlamak amacıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam ediliyor.
Terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından uyuşturucu üretimi, ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik operasyonlar ve sınır hattında alınan tedbirler sonucu 459 bin 953 kök kenevir, 113 kilogram uyuşturucu, bin 607 kilogram toz ve bin 291 kilogram kubar esrar ile 92 bin 110 paket kaçak sigaraya el konuldu. Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucu sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 5 bin 617 kişi yakalandı. Son bir haftadaki operasyonlarda 7 asker şehit oldu, 19 asker yaralandı.
Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi
Bu arada Erzurum'daki terör operasyonunda önceki gün etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubunun, arananlar listesinde gri kategoride yer alan sözde Şenkaya-Göle birim sorumlusu olduğu belirlendi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, perşembe günü Erzurum'un Şenkaya ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu teröristler arasında çıkan çatışmada ölü olarak ele geçirilen bölücü terör örgütü mensubunun, İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler" listesinde gri kategoride yer alan sözde Şenkaya-Göle birim sorumlusu olduğu tespit edildi. Teröristle birlikte bir MP-15 piyade tüfeği, 238 piyade tüfeği fişeği ve bir el yapımı patlayıcı düzeneği de ele geçirildi. Öte yandan Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yürütülen arazi taramasında, bir RPG-7 roketatar, bin doçka uçaksavar makineli tüfek fişeği, 880 biksi makineli tüfek fişeği, bin 24 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 14 RPG-7 roketatar mühimmatı ve 10 el bombası bulundu. AA