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600 gazeteci referandumu BYEGM sayesinde takip etti

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600 gazeteci referandumu BYEGM sayesinde takip etti
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM), referandum gecesinde Türkiye’ye halk oylamasını izlemek üzere gelen yabancı basın mensupları ile yerleşik yabancı basın ve Türk medyasından 600’e yakın gazeteciyi Ankara, İstanbul ve Diyarbakır’da kurduğu 'Basın Merkezleri'nde ağırladı. Her 3 ilde kurulan dev ekranlarda ajanslardan gelen ve çeşitli kanalların verdiği sandık sonuçları anlık olarak paylaşıldı. Dünya ve Türk televizyonlarının yayınları dakika dakika takip edildi. Sonuçlarla ilgili hükümet adına ilk açıklamayı yapan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak’ın tercih ettiği adres de yine BYEGM Ankara Basın Merkeziydi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış da Basın Merkezi kürsüsünden gazetecilere seslendi. Konukların açıklamaları, dünyanın her köşesinde isteyen her kanalın canlı yayınla verebilmesi için simültane tercüme hizmeti ile birlikte ortak frekanstan servis edildi.
Referandum sonuçlarının açıklanmaya başlaması ile birlikte gece boyunca TRT Arapça, TRT Haber, BBC, Sky News, Rudaw, El Cezire’nin de aralarında bulunduğu onlarca televizyon kanalının muhabirleri BYEGM’nin sağladığı imkanlarla, kendi ülkelerindeki radyo, televizyon ve gazetelere tamamen bağımsız bir ortamda, canlı yayınla haber geçtiler. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın referandum sonrası değerlendirmeleri de çeşitli dillere çevrilerek tüm dünyaya iletilmiş oldu. İHA
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