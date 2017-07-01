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600 milyon Çinli yola düşecek

Çin'de okulların tatil olduğu temmuz ve ağustos aylarında günlük ortalama 9 milyon 650 bin kişinin şehirler arası tren yolculuğu yapması bekleniyor

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600 milyon Çinli yola düşecek
Ülkede eğitim ve öğretime ara verileceği 1 Temmuz-31 Ağustos arasında öğrencilerin tatile çıkmasıyla 598 milyon kişinin şehirler arası tren seyahati yapması bekleniyor. Günlük seyahat edenlerin sayısının geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 9.1 artışla 9 milyon 650 bin kişi olacağını açıklayan demiryolu yetkilileri, yolcu yoğunluğu nedeniyle bazı rotalara ek tren seferleri konulacağını belirtti.

Çin'de yeni yıl tatili, "dünyanın en büyük iç göç hareketi" olarak adlandırılmış, ocak ve şubat aylarında yaklaşık 900 milyon kişi şehirler arası yolculuk yapmıştı. AA
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600 Milyon Çinli Yola Düşecek
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