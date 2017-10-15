61 sanık hâkim karşısına çıkıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün (FSM) kapatılması sırasında çıkan olaylarda 3 kişinin şehit edilmesi, 49 kişinin de yaralanmasıyla ilgili 15'i tutuklu 61 sanık, bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan ve İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 574 sayfalık iddianame kapsamında açılan davada sanıklar, Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısında yer alan binada yapılan büyük duruşma salonunda yargılanacak. İddianamede, 15 Temmuz darbe girişiminde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün tek taraflı kapatılması için o bölgeye sevk edilen bir yarbay, bir binbaşı, bir yüzbaşı, bir üsteğmen, 10 uzman çavuş ve 47 er olmak üzere toplam 61 sanığın eylemlerine yer verildi.

Üç vatandaş şehit edildi

Darbe girişimini protesto etmek için köprüye giden vatandaşlardan Hasan Kaya, İsmail Kefal ve Şükrü Bayrakçı’ın hayatını kaybettiği, 31'i ağır 49 kişinin de yaralandığı ifade edilen iddianamede, bu olaylara ilişkin detaylar anlatıldı. Köprüde bulunan maktullerden Hasan Kaya'yı sanıklardan Yarbay Adnan Uygun'un, İsmail Kefal'i uzman çavuşlar Ferhat Kaymakcı, Murat Berkmen ve Ebubekir Yücel'in, kullandığı aracın tankla ezilmesi sonucunu hayatını kaybettiği belirtilen Şükrü Bayrakçı'yı ise Üsteğmen Mustafa Ceyhan ve uzman çavuş Seyit Ahmet Gündüz'ün öldürdüğü öne sürüldü.

İddianamede, tutuklu sanık Yarbay Adnan Uygun'un, dörder kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenirken, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 ila 15, "40 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 690 yıl ila bin 60 yıla ve "silahla kasten yaralama” suçundan da 6 ila 18 yıl olmak üzere toplam 703 yıl 6 ay ile bin 93 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep edildi.

Üsteğmen Mustafa Ceyhan ve uzman çavuş Seyit Ahmet Gündüz için de aynı suçlardan dörder kez ağırlaştırılmış müebbet, "31 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve silahlı terör örgütüne yardım etme” suçlarından 541 yıl 6 aydan 838'er yıla kadar hapis cezası öngörülen iddianamede, uzman çavuşlar Ebubekir Yücel, Ferhat Kaymakcı ve Murat Berkmen'in de yine dörder kez ağırlaştırılmış müebbet, "39 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs, 3 kez hafif şekilde kasten yaralama ve silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından da 680 yıl 6 aydan bin 51 yıl altışar aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Caner Omay, Erçin Keskin, Gökhan Bolu, Hilmi Ertuğrul, Onur Yeniburgaz ve Muhammet Hanifi Ertosun'un, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, diğer suçlardan 541 yıl 6 aydan 838'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, Ayhan Tüfekli, Azmi Alan, Bahadır Köse ve Oğuz Aktürk'ün de benzer şekilde üçer kez ağırlaştırılmış ve 7,5 yıldan 17'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörüldü. İddianamede, 45 sanığın da, "darbeye teşebbüs” suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan ise 7,5 ila 15 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması istendi.

Kaynak ve Boydak'ın yöneticileri de hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansman sağlayıp örgüt adına himmet topladıkları ve kurdukları şirketlerde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla haklarında iddianame hazırlanan Boydak Holding ve Kaynak Holding eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 39'u tutuklu 135 sanık bugün Silivri'de hakim karşısına çıkıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından İsmet Bozkurt tarafından FETÖ'nün himmet ve finansman ayağına yönelik Tuna Shopping, Yumurcak TV, Metropol Lisans, Merkür Ev Aletleri, Nil Su Arıtma (water life) firmalarını barındıran Dünya Pazarlama AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan 121 sayfalık iddianame, İstanbul 13 Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Mahkeme heyeti hazırladığı tensip zabtında, aralarında eski Boydak Holding yöneticileri Memduh Boydak, Bekir Boydak ve Mahmut Sami Boydak'ın da bulunduğu 40'ı tutuklu 137 sanık hakkındaki davanın duruşmasının 16, 17, 18 ve 19 Ekim'de Silivri cezaevinin karşısında yer alan duruşma salonunda görülmesine karar verdi.

AA