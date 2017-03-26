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67 göçmen batmak üzereyken kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde iki bottaki 67 göçmen, botları batmak üzereyken Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

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67 göçmen batmak üzereyken kurtarıldı

Çeşme Körfezi'nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, gece saat 03.00 sıralarında küçük bir polyester botla Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmaya çalışan 6 Suriye uyruklu göçmene müdahale etti. Sığınmacılar Sahil Güvenlik botuna alınırken, polyester botları da yedeğe bağlandı. Çeşme iskelesine getirilen göçmenler, işlemleri yapılmak üzere Çeşme Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Devriye görevini sürdüren Sahil Güvenlik ekipleri, saat 06.30 sıralarında ise Karaabdullah Burnu açıklarında bir şişme bot belirledi. Ekipler, motoru arıza yapan ve su alarak batma tehlikesi geçiren şişme bottaki 61 göçmeni kurtararak Sahil Güvenlik botuna aldı. Çoğu çocuk ve kadın Suriye uyruklu göçmenler, Çeşme iskelesine getirildi. Sığınmacıların can yelekleri ise imha edilmek üzere toplandı. Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri tarafından yiyecek ve içecek dağıtılarak ihtiyaçları karşılanan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. İHA

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