7 ayda en az 190 tarım işçisi öldü

Suriye’de yaşanan iç savaştan kaynaklı Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan mültecilerin yanı sıra ekonomik sıkıntılardan dolayı da binlerce insan tarım arazilerinde çalışmak için yüzlerce kilometrelik yolları kat ederken bu yollarda yaşanan kazalar sonucu hayatlarından oluyor.

Özellikle son zamanlarda Batı Karadeniz ve Doğu Marmara illerine fındık toplamak için gelen mevsimlik tarım işçilerinin ölüm nedeni, çalıştıkları araziye uygun olmayan araçlar ve uygunsuz yollarla götürülürken yaşanan kazalar.

Bunun son örneği ise Sakarya’nın Hendek ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirmesi ve 9 kişinin ise yaralanması oldu.

Verilere göre, 2017’nin 7 ayında en az 190 tarım işçisi yaşamını yitirdi. 2016 yılında da en az 389 tarım işçisi yaşanan kazalarda ölmüştü.

2017 yılının 7 ayında kayıtlara giren işçi ölümlerinin verileri şu şekilde: Ocak’ta 161, Şubat’ta 126, Mart’ta 148, Nisan’da 145, Mayıs’ta 146, Haziran’da 164, Temmuz’da ise 205 işçi. 7 ayda yaşamını yitiren bin 95 işçiden en az 190’ı tarım işçisi olarak kayıtlara geçti.

HABER MERKEZİ