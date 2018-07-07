7 bin 531 çiftçi icralık

Tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarını ödeyemediği için icra takibi başlatılan çiftçilerin sorununu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına yönelttiği soru önergesiyle TBMM gündemine getiren Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine yanıt veren Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, tarım kredi kooperatiflerine borcu olan 7 bin 531 çiftçi için icra takibi başlatıldığını, borcu ertelenen ortak sayısının ise 14 bin 287 olduğunu açıkladı. Kanuni takip hesaplarında borcu bulunan ortak sayısının 11.911 olduğunu açıklayan Bakan Fakıbaba, icra takibi yapılan ortak sayısının ise 7.531 kişi olduğunu bildirdi.

Çiftçileri borç batağına sürüklendiğini belirten Gürer, tarım ve hayvancılıkta girdi maliyetlerinin arttığına dikkat çekti. Çiftçilerin kredi kullanarak günü kurtarmaya çalıştığını anlatan Gürer, “girdi maliyetleri arttıkça ve ürün de para etmeyince çiftçi aldığı kredileri ödeyemez duruma gelmiştir.

Bugün 7 binden fazla çiftçi icra kıskacı ile karşı karşıya kalmışsa, bakanlığın şapkasını önüne koyup, uygulamakta olduğu yanlış tarım politikalarını yeniden gözden geçirmesi gerekmektedir” diye konuştu. HABER MERKEZİ