7 kişi daha gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı'nın, bomba yüklü minibüsle sansasyonel eylem gerçekleştirmeyi planlayan ve çarşamba günkü operasyonlarda gözaltına alınan terör örgütü PKK üyesi 2 kişiyle irtibatlı olan şüphelilerin yakalanması için çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3'ü kadın 7 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Polis ekiplerince, Çarşamba günü Bahçelievler Mahmutbey 18. Sokak'ta park halindeki beyaz renkli minibüste yapılan aramada, düzenekli şekilde 60 kilogram "rdx" türü patlayıcı ve patlayıcıyı güçlendirmek için yerleştirilmiş yüklü miktarda alüminyum tozu ele geçirilmişti.

Polis ekipleri olaya ilişkin 1 kişiyi gözaltına almış, devam eden çalışmalar kapsamında akşam saatlerinde Fatih'te düzenlenen operasyonda ise 1 kişi daha yakalanmıştı.

AA