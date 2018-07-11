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7 kişi yoğun bakımda

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Becerir, Çorlu ilçesi yakınlarındaki tren kazasında, yaralılara müdahale etmek üzere 77 ambulansın gittiğini belirterek şu anda 7 kişinin yoğun bakımda olduğunu söyledi

11 Temmuz 2018 Çarşamba 15:10
7 kişi yoğun bakımda

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir, yaptığı açıklamada, Çorlu ilçesi yakınlarında meydana gelen tren kazası anından itibaren 77 ambulansın olay yerine intikal ettiğini ve bunlardan 40'nın İstanbul'dan geldiğini belirtti.

TSK ve AFAD ekiplerinin de olay yerinde kendilerine destek verdiğini dile getiren Becerir, "Yaralı sayımız 40'a düştü. Bunların içerisinde de 7 hastamız yoğun bakımda. Yoğun bakımda olan yaralıların hayati tehlikeleri var ama umutluyuz. Yani hayatta kalmaları için sonuna kadar mücadele vereceğiz. Olay yerine 77 ambulans gitti. 15 UMKE ekibi, 3 hava ambulansı destek verdi. TSK'nın, AFAD'ın, her kurumun desteği var" diye konuştu.

İstanbul'da ikamet eden yaralıların İstanbul'daki hastanelere sevk edildiğini belirten Becerir, şunları kaydetti: "Yaralılar, tüm ilçelerimizdeki hem devlet hem özel hastanelerimize sevk edildi. İstanbul'a, Lüleburgaz'a da yaralılar sevk edildi. İstanbul ekibi 40 ambulansla bize destek verdi. İstanbul'da ikamet eden yaralıları evinin yakınındaki hastaneye götürdük. Çok şükür alnımızın akı ile çıktık. Allah milletimize, ülkemize böyle kazalar yaşatmasın. Tekrar kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Söküm başladı

Bu arada Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan tren kazasının ardından Devlet Demiryolları ile Karayolları ekipleri kazanın yaşandığı bölgede vagonların kaldırılmasına yönelik planlama kapsamında inceleme yaptı. Olay yerine gelen ekipler, kazanın yaşandığı bölgede bir süre incelemede bulundu.

Vagonların çıkarılmasına yönelik bölgeye alternatif bir yol yapılması için araziyi de inceleyen Karayolları ekiplerinin çalışmaları yaklaşık 1 saat sürdü. Devlet Demiryolları ekipleri ise vagonlardaki bazı elektronik ve mekanik parçaları sökmeye başladı. Öte yandan, vagonlar içerisinde ise yetişkin ve çocuklara ait ayakkabı, terlik, tespih, kraker bisküvi gibi malzemeler olduğu görüldü. AA

Anahtar Kelimeler:
TrenKazaTekirdağ
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