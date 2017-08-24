731 FETÖ şüphelisi hakkında iddianame

731 şüpheli hakkında 22.5 yıla kadar hapis istendi. Anayasal düzene karşı işlenen suçlar soruşturma bürosunda görevli cumhuriyet savcısı Serhat Özveren tarafından düzenlenen iddianamede FETÖ bağlantılı 8 şirkete, örgüte ait 55 daireye ve yaklaşık 600 bin dolara el konuldu. Soruşturmada FETÖ emniyet mahrem hizmetleri Ankara yapılanmasının emniyet teşkilatında görevli tüm polis memuru, amir ve müdürlerini çeşitli kodlar vererek fişledikleri açığa çıkarıldı. İddianamede toplam 731 şüphelinin silahlı terör örgütü yöneticisi olmak suçundan 15'er yıldan 22.5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

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