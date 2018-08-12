75 bin öğrenciye özel okul teşviki

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Gören veya Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında, örgün eğitim yapan özel ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için resmi okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre, her kademede okulun öğrenim süresini aşmamak üzere eğitim ve öğretim desteği verilebilecek. Eğitim ve öğretim desteğinden, özel okul öncesi eğitim kurumlarından eğitim alanlar da, 48-66 ay arasında olmak şartıyla en fazla bir eğitim öğretim yılı süresince yararlandırılabilecek.

Kimlere verilecek?

Eğitim ve öğretim desteği, yörenin kalkınmada öncelik derecesi ve gelişmişlik durumu, öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölgesinin öğrenci sayısı, desteklenen öğrenci ve öğrencinin gideceği okulun başarı seviyeleri ile öncelikli öğrenciler gibi ölçütler ayrı ayrı veya birlikte dikkate alınarak verilecek.

2018-2019 eğitim ve öğretim yılında, 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve temel lise türlerinde öğrenim görecek her bir öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları ile ilk defa destek verilecek öğrenci sayıları belirlendi.

Bu kapsamda, okul öncesi eğitim kurumlarındaki 6 bin öğrenciye 3 bin 290'ar lira, ilkokullardaki 15 bin öğrenciye 3 bin 960'ar lira, ortaokullar ve liselerdeki 15 biner öğrenciye 4 bin 610'ar lira ile temel liselerdeki 24 bin öğrenciye 3 bin 960'ar lira olmak üzere, toplam 75 bin öğrenciye, bu yıl ilk kez eğitim öğretim desteği verilecek. Özel mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencilerine ise bölümüne göre 4 bin 590 lira ile 7 bin 420 lira arasında destek sağlanacak.

