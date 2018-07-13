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76 terörist etkisiz hale getirildi

TSK tarafından 6-12 Temmuz'da Irak'ın kuzeyi ile yurt içindeki operasyonlarda, 3'ü sözde lider kadroda 76 terörist etkisiz hale getirildi. Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 4 bin 540

13 Temmuz 2018 Cuma 17:09
76 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) 6-12 Temmuz'da Irak'ın kuzeyi ile yurt içindeki operasyonlarda, 3'ü sözde lider kadroda 76 terörist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığının haftalık bilgilendirmesinde, yurt içi ve dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle yapılan mücadele anlatıldı.

Buna göre, 6-12 Temmuz'da PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak, Hakkari, Kars, Ağrı, Mardin, Bitlis ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edildi. 3'ü sözde lider kadroda olmak üzere, toplam 76 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda, 25 piyade tüfeği, bir dragunov keskin nişancı tüfeği, 2 doçka uçaksavar, bir RPG-7 R/A, bir tabanca olmak üzere toplam 30 silah ele geçirildi, 8 el yapımı patlayıcı imha edildi. Operasyonlarda, bir asker şehit olurken 7 asker de yaralandı. 

Hudut güvenliğini sağlamak için gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde ise 1 Ocak 2018'den bugüne kadar sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 183 bin 853, son bir haftada ise 6 bin 573 kişi yakalandı.

PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik hudut hattında TSK birlikleri tarafından sürdürülen tedbirler ve operasyonlarda, 430 gram uyuşturucu, 28 bin 141 paket kaçak sigara, 14 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Suriye'nin kuzeyinde icra edilen harekatlara ilişkin de bilgilere yer verildi.

Zeytin Dalı Harekatı'nı başarıyla sürdüren TSK, harekatın başlangıcından bu yana 4 bin 540 teröristi etkisiz hale getirdi. Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda ise bugüne kadar 54 asker şehit oldu, 240 asker de yaralandı. AA
 

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TerörTerörist
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