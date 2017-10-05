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78 kreşe kapatma kararı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca son 9 ayda yapılan denetimlerde, mevzuata aykırı ve ruhsatsız çalıştığı saptanan 78 kreşin kapatılması kararı alındı.

05 Ekim 2017 Perşembe 16:44
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78 kreşe kapatma kararı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının izniyle açılan özel kreş, gündüz bakımevi ve özel çocuk kulüpleri, il müdürlüklerince ilgili mevzuata göre yılda en az iki kez denetleniyor.

Bakanlık görevlileri, bu rutin denetimlerin yanı sıra ihbar ve şikayet üzerine de kreşlerde denetim yapıyor.

Bakanlığa bağlı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 1 Ocak-11 Eylül 2017 arasında yapılan denetimlerde mevzuata uygun çalışmayan veya ruhsatsız olan 78 kuruluş tespit edildi.

Söz konusu özel kreş, gündüz bakımevi ve özel çocuk kulüplerinden 68'i kapatılırken, ruhsatsız çalışan 10 kuruluşun kapatma işlemlerinin de devam ettiği öğrenildi.

25 bin 686 anaokulu, 2 bin 190 özel kreş var

Türkiye genelinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından açılış izni alarak faaliyet gösteren 2 bin 190 özel kreş, gündüz bakımevi ve özel çocuk kulübü bulunuyor.

Bu kuruluşlardan özel kreş ve gündüz bakımevlerinde 0-66 ay arasındaki çocuklara, özel çocuk kulüplerinde ise ilkokul ve ortaokul eğitimine devam eden çocuklara hizmet veriliyor. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 3 bin 478'i özel, 22 bin 208'i de resmi olmak üzere toplam 25 bin 686 anaokulu ve anasınıfı faaliyet gösteriyor.
AA

Anahtar Kelimeler:
KapatmaKararıKreş
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