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8 yılda yüzde 90 arttı

Türkiye genelinde konut fiyatları son 1 yılda yüzde 9,97, kira değerleri ise yüzde 7,32 oranında arttı. Konut fiyatlarında 2010 yılından bu yana yüzde 80-90 oranında artış gerçekleşti

18 Haziran 2018 Pazartesi 17:16
8 yılda yüzde 90 arttı

REİDİN emlak endeksi sonuçlarına göre Türkiye genelinde konut fiyatları son 1 yılda yüzde 9,97, kira değerleri ise yüzde 7,32 oranında arttı. Mayıs ayında, markalı konut projelerinin yüzde 7’si yabancı yatırımcılara satıldı. Mayısta konut satış fiyatlarının en çok arttığı il Batman, kira fiyatlarının en çok arttığı il ise Bingöl oldu. 

Yeni Konut Fiyat Endeksi, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,28 oranında artarak, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,55 oranında ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı ocak ayına göre ise yüzde 80,90 oranında artış gerçekleştirdi ve endeks değeri 180,9’a ulaştı.

Mayıs ayında bir önceki aya göre, İstanbul Asya Yakası’nda yer alan markalı konut projelerinde yüzde 0,26 oranında; İstanbul Avrupa Yakası’nda yer alan markalı konut projelerinde yüzde 0,28 oranında arttı.

Endeksin başlangıç dönemine göre ise İstanbul Asya Yakası’ndaki projeler Avrupa Yakası’na kıyasla 10,90 puan fazla artış gösterdi. Mayıs ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 7’lik kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlemlendi.

Yabancı yatırımcıların tercih noktasında ağırlıklı olarak 2+1 (yüzde 37) özellikteki konutların öne çıktığı gözlemlendi. Onu yüzde 33 ile 3+1 konutlar izledi. 

Kirada Bingöl, satışta Batman öne çıktı 

Mayıs ayında Batman’da metrekare başına konut satış fiyatları yüzde 2,08 oranında arttı ve Batman, satış fiyatlarının en çok yükseldiği şehir oldu. Aynı dönem içerisinde Artvin’de metrekare başına konut satış fiyatları yüzde 1,83 oranında azaldı ve Artvin satış fiyatlarının en çok azaldığı şehir oldu.

Türkiye Kiralık Konut Fiyat Endeksi’nde mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,79 oranında ve geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 7,32 oranında artış gerçekleşti. Mayıs ayında Bingöl’de metrekare başına konut kira değerleri yüzde 2,06 oranında arttı ve Bingöl kiraların en çok yükseldiği şehir oldu. Aynı dönem içerisinde Bayburt’ta metrekare başına konut kira değerleri yüzde 2,00 oranında azaldı ve Bayburt kiraların en çok azaldığı şehir oldu. İHA
 

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Konut
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