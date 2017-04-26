81 ilde dev operasyon

HABER: ERSAN İLTER



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca, 81 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün emniyet teşkilatı içindeki üyelerinin sivil mahrem imamlarına yönelik soruşturma kapsamında 4 bin 672 kişi hakkında işlem yapıldığını, bunlardan bin 448'inin daha önceden FETÖ'den tutuklu olduğunu bildirdi. Tutuklular haricinde kalan 3 bin 224 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonlarda binin üzerinde kişi gözaltına alındı. Türkiye genelinde 81 ildeki operasyona 8 bin 500 polis katıldı.

‘Mahrem imamların’ isimlerine ulaşıldı

MİT ve Emniyet ortak düzenledikleri operasyonda FETÖ'nün Türkiye çapındaki tüm mahrem imamlarının listesine ulaştı. Listede 7 bin isim yer aldı. Bugüne kadar hem emniyet hem de diğer devlet kurumları içerisinde kendilerini gizlemeyi başaran "mahrem imamların" ismine ulaşıldı. Operasyonların ara vermeden süreceği ve hedefteki gözaltına alınacak isim sayısının 7 bini bulacağı bildirildi.

‘Türkiye açısından önemli bir adım’