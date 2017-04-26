81 ilde dev operasyon

HABER: ERSAN İLTER
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 81 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün emniyet teşkilatı içindeki üyelerinin sivil mahrem imamlarına yönelik soruşturma kapsamında 4 bin 672 kişi hakkında işlem yapıldığını, bunlardan bin 448'inin daha önceden FETÖ'den tutuklu olduğunu bildirdi. Tutuklular haricinde kalan 3 bin 224 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonlarda binin üzerinde kişi gözaltına alındı. Türkiye genelinde 81 ildeki operasyona 8 bin 500 polis katıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 81 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün emniyet teşkilatı içindeki üyelerinin sivil mahrem imamlarına yönelik soruşturma kapsamında 4 bin 672 kişi hakkında işlem yapıldığını, bunlardan bin 448'inin daha önceden FETÖ'den tutuklu olduğunu bildirdi. Tutuklular haricinde kalan 3 bin 224 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonlarda binin üzerinde kişi gözaltına alındı. Türkiye genelinde 81 ildeki operasyona 8 bin 500 polis katıldı.
‘Mahrem imamların’ isimlerine ulaşıldı
MİT ve Emniyet ortak düzenledikleri operasyonda FETÖ'nün Türkiye çapındaki tüm mahrem imamlarının listesine ulaştı. Listede 7 bin isim yer aldı. Bugüne kadar hem emniyet hem de diğer devlet kurumları içerisinde kendilerini gizlemeyi başaran "mahrem imamların" ismine ulaşıldı. Operasyonların ara vermeden süreceği ve hedefteki gözaltına alınacak isim sayısının 7 bini bulacağı bildirildi.
‘Türkiye açısından önemli bir adım’
İçişleri Bakanı Soylu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın emniyet teşkilatına yönelik FETÖ’nün mahrem yapılanması soruşturması kapsamında, 81 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Soylu, “Adalet Bakanlığı ile ortak yürüttüğümüz bir çalışma çerçevesinde, emniyetimize maalesef sızmış ve emniyetimizi dışarıdan yönetmeye çalışan, adına 'mahrem imamlar' dediğimiz ve neredeyse alternatif bir emniyet yapılanması ortaya koymaya çalışan, devletin kendi kurallarını hiçe sayan ve bu konuda kendi gündemini, kendi taleplerini ve kendi iddialarını dile getirmeye çalışan bir yapıyı hem açığa çıkartmanın hem deşifre etmenin hem de çökertmenin çalışmasının en önemli adımı bu sabah Adalet Bakanlığı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 81 ilde yapıla bir operasyonla gerçekleştirilmiştir. Hala devam etmektedir. Bu, Türkiye Cumhuriyeti devleti açısından önemli bir adımdır” diye konuştu.