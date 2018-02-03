897 teröristin işi bitti

Suriye'nin Afrin bölgesinde Racu Dağı çevresindeki terör hedefleri ateş altına alındı. Bombalanan alanlardan yükselen duman, Kilis'in sınır hattındaki Hisar köyünden de görülebiliyor.

Genelkurmay Başkanlığı, Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 897 olduğunu bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada Cuma günkü bilanço şu şekilde aktarıldı: "Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 15 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 74 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 897 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı, planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."

Operasyon uzun sürebilir

Kaynaklar Afrin bölgesinde 8 bin PYD/YPG'li teröristin olduğunu yazıyor. Bazı haberlerde bu sayının 10 bine ulaşabileceğine de işaret ediliyor.

Afrin'deki PYD/YPG’li sayısı dikkate alındığında teröristler bölgeyi terketmedikleri takdirde operasyonun uzun sürmesi bekleniyor. Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Kilis'e geldi.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında farklı birliklerden gönderilen ve zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), zırhlı muharebe aracı (ZMA) oluşan konvoy 9 araçlık konvoy, kent merkezine ulaştı.

Öte yandan Fırtına obüsleri, Suriye'nin Afrin bölgesinde Racu Dağı çevresindeki terör hedeflerine yönelik atışlarını sürdürdü.

HABER MERKEZİ