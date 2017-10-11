9 ayda 2 bin 722 kişi öldü

Yapılan tüm uyarılara rağmen kural tanımayan sürücüler dehşet saçmayı sürdürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Ocak - Eylül döneminin trafik bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Buna göre; Kurban Bayramı tatilini de kapsayan geçen Eylül ayında ülke genelinde meydana gelen 36 bin 497 kazada 370 can kaybı yaşanırken 30 bin 567 kişi yaralandı.

Yılın Ocak - Eylül döneminde ise meydana gelen 306 bin 813 kazada 2 bin 722 kişi hayatını kaybederken 232 bin 310 kişi yaralandı. Can kaybının hastanedeki ölümlerle birlikte 5 bine yaklaştığı belirtiliyor. Dokuz aylık dönemdeki 64 bin 985 kazaya tek araç, 64 bin 777 kazaya ise iki araç karıştı. Kazalardan 8 bin 648'i karşılıklı çarpışma, 15 bin 84'ü arkadan çarpma, 277'si ise zincirleme şeklinde meydana geldi. 144 bin 679 kazaya sürücü, 13 bin 329 kazaya yaya, bin 216 kazaya yol ve 634 kazaya yolcu sebebiyet verdi.

Kırmızı ışık ihlali başı çekiyor

Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı'nın, "Veriler trafik kazası sonucunda kaza yerinde meydana gelen ölü sayılarını içermektedir." notuyla paylaştığı rakamlarla acı tabloyu gözler önüne serdi.

Yılın ilk 9 ayındaki 4 bin 279 kazaya kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmayan sürücüler sebebiyet verirken alkol alıp direksiyona geçen 2 bin 400 sürücü ise ölümlü ve yaralamalı kazaya karıştı. Yılın ilk 9 aylık dönemindeki 6 bin 223 ölümlü ve yaralamalı kazaya bisiklet, 32 bin 218 kazaya motosiklet, 6 bin 10 kazaya kamyon, 4 bin 759 kazaya otobüs, 2 bin 39 traktör ve 265 kazaya ambulans karıştı.

Tunceli’de ölümlü kaza olmadı

İlk dokuz aylık dönemde sadece Tunceli'de ölümlü kaza meydana gelmedi. Hakkari'deki trafik kazalarında ise bir kişi hayatını kaybetti. Ocak - Eylül döneminde İstanbul'daki trafik kazalarında 151, İzmir'de 131, Bursa'da ise 82 kişi kaza yerinde öldü. Kural ihlali yapan 7 milyon 384 bin 312 sürücü, yaya ve yolcuya 1 milyar 971 milyon 148 bin 549 lira ceza kesildi. Alkollü araç kullandıkları tespit edilen 80 bin 578 sürücüye ise ceza-i işlem uygulandı. 774 bin 65 araç ise çeşitli kusurlar sebebiyle trafikten men edildi. Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği ise rakamların sadece kaza yerindeki kayıpları kapsadığını, hastanelerdeki ölümlerle birlikte tablonun daha da karardığını duyurdu.

İHA