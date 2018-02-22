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94 stratejik nokta terörden kurtarıldı

Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı, 35. gününe girdi.

22 Şubat 2018 Perşembe 15:42
94 stratejik nokta terörden kurtarıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'e Zeytin Dalı Harekâtı'yla ilgili bilgilendirme açıklaması yaptı. Açıklamaya göre, harekâtın başından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1829. Batı ve Kuzey cephesinden ilerleyen Türk özel kuvvetler askerleri ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurları, onlarca köy ve beldeyi YPG'li teröristlerden kurtardı.

Harekat kapsamında, TSK ve ÖSO, Afrin'in güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Tell Dilur köyü ile Afrin'in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Mikdad ve Ali Racu köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 66'sı köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 94 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

Operasyon kapsamında PYD'nin Türkiye sınırıyla ilişkisi sonlandırılmak üzere. Kilis sınırının tamamı PYD'den alınırken Hatay ve Gaziantep tarafında 10 kilometrelik bir sınır hattı halen PYD'nin denetiminde.

Bu iki bölge de kontrol sağlandığında, Afrin'de PYD'nin Türkiye sınırıyla bağlantısı kesilmiş olacak.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
TSKAfrinZeytin DalıSuriye
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