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970 terörist öldürüldü

Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlangıcından itibaren 970 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

06 Şubat 2018 Salı 15:32
970 terörist öldürüldü

Mehmetçik, Afrin'in batısında terör örgütü PYD/PKK tarafından kullanılan eğitim kampının da bulunduğu alanda kontrolü ele geçirdi.

Bölgedeki kaynaklardan edinilen bilgiye göre söz konusu kamp alanında terör örgütü, 35 kişilik grupları eğitime alıyordu.

 Sözde eğitim kampında PYD/PKK'lı teröristlerin yanı sıra DEAŞ'lı teröristler ve bölgede zorla silah altına alınan çocuklara da eğitim veriliyordu.

Bu arada terör örgütü PYD/PKK'nın zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınan Afrinliler, Zeytin Dalı Harekâtı'yla terörden arındırılmasının ardından memleketine geri dönmenin umuduyla yaşıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay BaşkanlığıTSKTerörTeröristAfrinZeytin Dalı
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