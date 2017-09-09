Türk Silahlı Kuvvetlerince 24 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında Şırnak'ın Beytüşşebap ve Hakkari'nin Yüksekova ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, biri sözde lider kadrosunda olmak üzere 99 terörist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içinde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı sürdürülen mücadele ile Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi verildi. Buna göre, PKK'lı teröristlerce özellikle Şırnak ve Hakkari'de, sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanılan alanların temizlenmesi amacıyla başlatılan operasyonlara devam edildi. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi İncebel, Kato Dağı ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 24 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda, biri terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda olmak üzere toplam 99 terörist etkisiz hale getirildi.

Sözde lider kadrosundaki terörist yakalandı

Tespit edilen 50 el yapımı patlayıcının imha edildiği operasyonlarda, teröristlerce kullanılan 12 sığınak, barınak, mağara ve depo kullanılamaz hale getirildi. Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi Barış Mahallesi Festival Alanı'nda, duyum üzerine durdurulan şüpheli araçtaki teröristlerle çıkan çatışmada, çok sayıda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi. Çatışma sonucu 2'si ölü, 2'si sağ, biri yaralı olmak üzere 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Yaralı olarak ele geçirilen teröristin, 19 Eylül 2012'de Tunceli-Ovacık Savcısı Murat Uzun'un şehit edilmesi olayının planlayıcısı "Azad Çüngüş" kod adlı Gürbüz Topçu olduğu belirlendi.

Hakkari kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirilmesi sonrasında, bölgede yürütülen arama tarama faaliyeti sırasında tespit edilen bomba yüklü bir araç imha edildi. Yürütülen operasyonlarda 6 asker şehit oldu, 17 asker yaralandı. Öte yandan Kars İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri tarafından SİHA destekli iki ayrı operasyonunda teröristler etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristlerden biri Andok Siyabent kod adlı Göksel Tiryaki olduğu belirlendi. Öldürülen teröristin 25 Ağustos 2016'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna Artvin Ardanuç'ta saldıranlardan biri olduğu ortaya çıktı. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor. AA