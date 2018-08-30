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A'dan Z'ye zam... Market pazar yangın yeri

Ağustos ayının başından itibaren yükselişe geçen döviz kurları içme suyundan temizlik maddelerine, sebze-meyveden bakliyata neredeyse tüm ürünlere zam olarak yansıdı. Şu sıralar süpermarketlerde elemanlar yoğun şekilde etiketleri değiştirmekle meşgul

30 Ağustos 2018 Perşembe 00:00
A'dan Z'ye zam... Market pazar yangın yeri

RECEP BAHAR/İSTANBUL

Yer, İstanbul'da bir ulusal zincire bağlı çalışan bir süpermarket... Elemanlar dün sabah saatlerinde harıl harıl etiket değiştiriyordu. "Hangi ürünlere zam geldi?" diye sorduğumuzda kestirmeden “A'dan Z’ye her şeye" cevabını veriyorlar. Gerçekten de öyle: bundan iki hafta önce 40 kuruşa satılan yarım litrelik su 50 kuruş olmuştu. Özellikle ithal hammaddeden imal edilen temizlik malzemelerinde yüzde 20'nin üzerinde fiyat artışı var.

Çoğu ithal bakliyat ürünlerinin bazılarında etiketler henüz değişmedi ama yüzde 25'i aşan zamların eli kulağında olduğu ifade ediliyor. Bu arada zamlardan ithal kuruyemişler de nasibini aldı. Bir markanın 7 liraya satılan 250 gramlık Mısır'dan ithal yer fıstığı 8 liraya yükseldi.

Normalde kilosu 25 liraya satılan Amerikan cevizinin fiyatı da ek vergiler ve döviz kurundaki artışlar nedeniyle 35 liraya yükseldi. Henüz bisküvi, çikolata ve şekerleme fiyatlarına zam gelmedi ancak onlarda da zamlar eli kulağında zira içlerinde ciddi oranda ithal katkı maddesi var!

Sebze meyve de uçtu

Yer İstanbul Yenibosna'da bir semt pazarı... Tarih, 28 Ağustos… Domatesin kilo fiyatı 3-7 TL arasında değişiyor.

Bu pazarda bayram öncesine göre pek bir fiyat değişikliği yok ancak esnaf mazot fiyatlarındaki artışın nakliyeye yansımasıyla birlikte Eylül'de fiyatların artacağını söylüyor. Barbunya fasulye 6, taze fasulye 6-10 lira arasında etikete sahip.

Meyve fiyatları nispeten makul...

Daha kaliteli ürünlerin satıldığı Yeşilköy Çiroz'daki kapalı pazarda (Çarşamba pazarı) ise fiyatlar anormal şişkin. Burada esnaf sattığı ürünlere iki hafta önceye göre okkalı zamlar yapmış: Barbunya 8-10, taze fasulye 8-12, siyah incir 8-15, şeftali 7-10, domates 3-12, patlıcan 4-7, kabak 4-7, çilek 10-15, siyah üzüm 6-10, armut 6-8 TL...

Pazarda yerli muzun kilosu 10 liraya satılırken, ithal muzun kilosu 13-15 TL arasında bir etikete sahip. Esnafa “Neden bu hafta her şey bu kadar pahalı?” sorduğumuzda klasik cevaplar aldık: “Ürünü pahalı aldık, mazot zamlandı…”

Vatandaşın geliri artmıyor ki

Pazarda, markette fiyatlar roketlerken; gelir seviyesi artmayan vatandaşın alım gücü ciddi olarak etkileniyor.

Haliyle bu durum tüketimde ciddi daralmaya yol açacak. Önümüzdeki ay okulların açılmasıyla birlikte aile bütçelerinin ciddi bir bölümü okul masraflarına tahsis edilecek. Bu durumda dar ve orta gelirli vatandaş mecburen sofrasından daha da kısmak zorunda kalacak.

Kısaca üretenin ‘yüksek girdi maliyetleri’ nedeniyle pahalıya ürettiği, aracıların ‘yüksek navlun ücretleri’ nedeniyle tüketici noktalarına pahalıya ulaştırdığı temel tüketim maddelerine erişim bundan böyle vatandaşlar açısından kolay olmayacak. Ayaklar aynı ama yorgan kısa kalacak!

Son Güncelleme: 29.08.2018 17:41
Anahtar Kelimeler:
FaizPazarMarket
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