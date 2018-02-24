AB'den Türkiye'ye çirkin şantaj

Rum yönetiminin Akdeniz'deki tek taraflı faaliyetlerine Türkiye'nin engel olması Avrupa Birliği'ni rahatsız etti.

Brüksel'de gerçekleştirilen gayri resmi zirvenin ardından yapılan açıklamalar, AB'nin çifte standart peşinde olduğunu gösterdi.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, zirvede Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın kendisine Türkiye ile yaşanan gerginliklere ilişkin bilgi verdiğini belirterek, "AB liderleri adına GKRY ve Yunanistan ile dayanışma içinde olduğumuzu bildirmek istiyorum. Türkiye'ye ise bu adımlarına hızla bir son vermesi çağrısında bulunuyorum" diye konuştu.

GKRY'nin BM kararları ve uluslararası hukuk çerçevesinde doğal kaynaklar arama ve çıkartma hakkına sahip olduğunu öne süren Tusk, "Türkiye'nin bu adımı 'iyi komşuluk' ve AB üyeleri ile ilişkileri normalleştirmesi sürecine aykırıdır. Türkiye ile iş birliği yapmaya hazırız ancak mart ayındaki AB zirvesinde, Türkiye ile 26 Mart'ta Varna toplantısının gerçekleştirilmesine yönelik koşulların uygun olup olmadığını değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.