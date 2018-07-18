AB ile ABD arasında ceza savaşı

RECEP BAHAR/DETAY HABER

ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasında yaşanan ticari gerilim, şirketleri de vurmaya başladı. Gümrük duvarlarının yükseltilmesiyle başlayan ticaret savaşlarının ilk kurbanı Google oldu.

AB Komisyonu, Google'ın akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlarda kullanılan Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 4.3 milyar Euro'luk rekor seviyede para cezası kararı alındığını açıkladı.

Açıklamada, Google'ın 90 gün içerisinde çalışma biçimini değiştirmesi gerektiği kaydedildi. AB, 2016'da Google'ı, Android işletim sistemiyle piyasayı domine etmek ve rekabet kurallarına aykırı davranmakla suçlamıştı.

Suçlama, Google'ın kendi arama ve diğer çeşitli uygulamalarını Android cihazlarda yüklü olarak sunmasından kaynaklanıyordu. İncelemelerde, Google'ın çeşitli cihaz üreticileriyle yaptığı sözleşmelerde, Google arama, Play Store ve Chrome tarayıcısını önceden yükletmeye zorladığı ve bazı telefon üreticilerine Google aramayı önceden yüklemeleri halinde ödeme yaptığı ortaya çıkarılmıştı.

Dünyanın en fazla kullanılan akıllı telefon işletim sistemi olan Android, Google'ın pek çok uygulaması için önemli bir gelir kaynağı durumunda. Kararı temyiz edecek olan Google'dan tahsil edilecek ceza AB bütçesine sağladıkları katkı oranında AB ülkelerine dağıtılacak.

Trump korkusu erteletti iddiası

ABD şirketi Google'a yönelik ceza kararının ay başında açıklanması bekleniyordu ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa ziyareti nedeniyle bu cezanın ertelendiği iddia edildi.

Google, arama motoruyla kendi alışveriş hizmetlerine avantaj sağladığı ve hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle geçen yıl AB Komisyonu tarafından 2.4 milyar Euro'luk rekor seviyede bir para cezasına çarptırılmıştı. AB'de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.

AB Komisyonu, söz konusu incelemede rekabete veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.

Öte yandan Google tarafından Yeni Mesaj'a gönderilen açıklamada, "Android herkes için daha fazla seçenek yarattı, daha az değil. Güçlü bir ekosistem, hızlı inovasyon ve daha düşük fiyatlar yoğun rekabetin ayırt edici özellikleridir. Komisyon’un kararını temyize götüreceğiz" denildi.

Bu ilk ceza değil!

AB'nin Google'a kestiği ceza, Brüksel'in Amerikan teknoloji şirketlerine kestiği ilk ceza değil. AB, dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple'a İrlanda hükümetiyle özel anlaşmalar yaparak az vergi ödediği gerekçesiyle 2016'da 13 milyar Euro cezaya çarptırmıştı.

ABD'de Demokrat Senatör Charles Schumer bu süreçte "Avrupa Komisyonu, kolay yoldan köşeyi dönmeye çalışmak için kasten ABD'li şirketleri hedef alıyor" açıklamasını yapmıştı. Apple, Mayıs 2018'den itibaren cezayı taksitler halinde İrlanda'ya ödemeye başladı. İlk taksit tutarı 1.5 milyar Euro idi...

Yine Birlik, Mayıs 2017'de WhatsApp'ın satın alınması sürecinde yanlış ve yanıltıcı bilgiler verdiği gerekçesiyle Facebook'a 110 milyon Euro para cezası kesmişti.

AB Komisyonu bu yıl Şubat ayında da Amerikalı yazılım devi Microsoft'u rekabeti ihlalde ısrarcı olmakla suçlayarak, şirkete 900 milyon Euro ceza kesmişti. AB, Microsoft'a daha önce de 780 milyon Euro para cezası uygulamıştı.

Avrupa Komisyonu, Amazon'u da pas geçmeyerek, bu şirkete geçen yıl 250 milyon Euro ceza kesmişti. ABD ile AB arasında bu süreç, Washington'ın ABD’de dizel motorlarındaki karbon emisyonu skandalı nedeniyle Alman otomotiv devi Volkswagen’e kesilen 16 milyar dolarlık ceza ile başlamıştı.

ABD ayrıca Deutsche Bank’ı manipülasyon gerekçesiyle 14 milyar dolarlık cezaya mahkum etmişti.