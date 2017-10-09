Türkiye-Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen, Avrupa Birliği'nde ırkçılık, milliyetçilik ve ulusalcılıkta büyük artış yaşandığını açıkladı. "Avrupa birliğine baktığımız zaman yeni bir milliyetçilik akımı başladı.

Birçok ülke Euro’dan rahatsız. Avusturya’da büyük ölçüde ırkçılık ve milliyetçilik artıyor. Hollanda’da aynı şekilde. 15 Ekim’de Avusturya ve Hollanda’da seçimler var. Bu iki ülkede ırkçılığın daha da artacağından hareket edebiliriz.

Fransa, Almanya, Macaristan’da yine milliyetçilik akımı var. İspanya’da da bir milliyetçilik akımı var Katalanlar ayrılmak istiyor. Yunanistan’ın politikasına bakarsanız orada yaşayan 150 bin Türkü Müslüman Yunanlı olarak kabul ediyorlar. Bu açıdan Avrupa’da gelişen milliyetçilik, ırkçılık ve ulusalcılık var" dedi.

Geri dönüş çok zor

"18-20 Ekimde Brüksel’de yapılacak liderler zirvesinde Angela Merkel’in elinde iki olanak var. Bunlar oy birliği ile Türkiye ile ilişkilerin kesilmesi veya dondurulması kararı çıkaracak" diyen Faruk Şen şunları kaydetti: "Eğer 16 ülke onaylarsa ilişkiler askıya alınabilir. İlişkilerin askıya alınması halinde bunun tekrar açılması için tüm ülkelerin evet demesi lazım. Bu da çok güç. 17 Ekime kadar ikili görüşmeler olacak Angela Merkel her an bu ülkeleri yanına alabilir. Türkiye’nin yapması gereken Ankara kriterlerini çıkartıp Kıbrıs, Yunanistan’daki Türk azınlığının konumuna kadar biz de Avrupa Birliği'nin önüne bazı maddeler koymalıyız. Eğer bu maddeler yerine getirilmezse AB ile ilişkileri Türkiye dondurmalı. Biz dondurursak Avrupa Birliği'nin dondurma şansı kalmaz."