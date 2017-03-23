'AB kaosa hazır olsun!'

İngiltere'de yayın yapan Times gazetesi yazarlarından Roger Boyes’e göre Batı ile Türkiye’nin arasındaki ilişkinin bugünkü noktaya gelmesinde, AB’ye üyelik konusunda Türkiye’yi yanıltan Batı’nın büyük payı var.

Yazısında ‘Biz Türkiye’yi hiç bir zaman kulüpte (AB) istemedik’ diyen Boyes yazısında bu konuda Batı’ya eleştiri yöneltiyor. Türkiye’nin 1963 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklık anlaşması imzaladığını, 1999’da da AB’ye aday üye olduğunu hatırlatan Boyes, Erdoğan’ın da 2003’te başbakan olduğunda, Türkiye’yi AB’ye sokacak kişi olarak görüldüğünü belirtti. “Hal böyle iken biz ise hiçbir zaman Türkiye’yi kulüpte istemedik. Türkiye’nin büyüyen nüfusu, Müslüman kimliği ve çatışmalara sahne olan yerlere yakınlığı bunu zor bir teklif haline getirdi” ifadelerini kullanan Boyes bunun yerine Erdoğan’a imtiyazlı ortaklık gibi sözlerle gelindiğini, ‘Türklerin de bununla, her zaman olduğu gibi Avrupa’nın ötekisi olmaya devam edeceklerini anladıklarını’ yazdı.

AB göçmen sorunuyla ilgili Erdoğan’a bağımlı oldukça bu ötekiliğin yarattığı rahatsızlığın da buna paralel olarak artacağını ifade eden Boyes yazının sonunda, Erdoğan’ın bu yaz mültecileri Avrupa’ya gitmeleri için serbest bırakabileceğini belirtiyor ve ‘bu yaz bir kaosa hazır olun’ diye yazdı.

HABER MERKEZİ