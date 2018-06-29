AB'nin mülteci rüşveti Ankara'yı heyecanlandırdı

Brüksel'de göç gündemi ile toplanan AB devlet liderleri zirvesinden Türkiye'nin uzun zamandır beklediği haber çıktı. Sığınmacı göçmenler için Türkiye'ye taahhüt edilen toplam 6 milyar Euro'luk yardım paketinin ikinci 3 milyarlık kısmı zirvede zor da olsa onaylandı.

Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi kapsamında 28 Haziran akşamı İtalya'nın engeli nedeniyle sonuçlarda anlaşma sağlayamayan liderler, 29 Haziran sabahı yayımladıkları sonuç bildirgesinde AB Afrika Fonu'na da 500 milyon Euro transfer etme kararı aldıklarını duyurdu.

Türkiye'ye ikinci 3 milyar Euro'nun aktarılmasına yönelik engeli kaldırmak için AB Afrika Fonu'na takviye yapılmasını şart koşan İtalya, AB Liderler Zirvesi'nde alınacak tüm kararları bloke ederek, 28 üye ülkenin ortak yayımlayacağı sonuç bildirgesine "geçici" olarak engel olmuştu. İtalya'nın bu şartının kabul görmesinin ardından AB Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi'nde, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için ikinci 3 milyar Euro'luk mali desteğin serbest bırakılması kararı yer aldı.

3 milyar euro peyderpey gelecek

İlk 3 milyarlık kısmında olduğu gibi 3 milyar Euro'luk bu para da Türkiye'ye hemen tek seferde verilmeyecek ve ilgili projeler çerçevesinde peyderpey verilecek.

Fonlar, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların sağlık, eğitim, altyapı, gıda ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanacak. 3 milyar Euro'luk ilk yardım paketi, 29 Kasım 2015'te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesinde oluşturulmuş ve 2017 sonuna kadar Türkiye'ye aktarılması taahhüt edilmişti.

Daha sonraki bir zirvede de bütçenin bitmesi durumunda 2018 sonuna kadar 3 milyar Euro'luk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı. Haziran 2018 itibarı ile kağıt üzerinde onaylı olsa da henüz ilk üç milyarlık paketin tamamı Türkiye'ye gelmiş değil.

Göç konusunda uzlaşmaya varıldı

Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin liderleri yaklaşık 10 saatlik görüşmenin ardından göç krizinin yönetimi konusunda da anlaşmaya vardı. Ortak sonuç bildirisi İtalya'nın imza engeline takılan iki günlük zirvede devlet liderleri 'gönüllülük esası' üzerinde uzlaştı.

Buna göre AB ülkelerinden isteyenler gelen göçmenler için ülkelerinde merkezler açacak ve bu merkezler üye ülkelerce gönüllü olarak kurulacak.

Göçmen krizinin çözümüne ilişkin güvenceler talep etmiş olan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte son olarak İtalya'nın ülkede göçmen merkezleri açıp açmamaya daha sonra karar vereceğini açıkladı.

Conte'nin ardından açıklama yapan Alman Şansolyesi Angela Merkel ise göç konusunda uzlaşmaya varılan metnin 'pozitif' olduğunu ancak konu üzerinde ayrışmalar olmaya devam ettiğini şu sözlerle belirtti:

"AB için en zorlu konulardan biri olan göç meselesi üzerinde yoğun tartışmaların ardından ortak bir metin üzerinde uzlaşabilmemiz iyi bir gelişme ve olumlu bir sinyal. Elbette fikir ayrılıklarımız konusunda daha kat etmemiz gereken çok yol var."

Çavuşoğlu: Para hızlı aktarılmalı

AB'nin Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için ikinci 3 milyar Euro'luk mali desteğin serbest bırakılmasına karar vermesini değerlendiren

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Umarım para aktarma hızı bu kez daha hızlı olur" dedi. Çavuşoğlu şöyle konuştu: "İlk 3 milyar Euro 2016 sonucu olarak aktarılacaktı ancak henüz hepsi gelmedi. Son dönemde hızlandırıldı. 2018 yılı sonuna kadar vermeyi taahhüt ettikleri 3 milyar Euronun onayı çıktı. Umarım para aktarma hızı bu kez daha hızlı olur. Göçü sadece transit ülkelerde durdurmak akılcı değil asıl göçün geldiği ülkelerde durdurulması gerekiyor. Sahara altı ülkelerinden Kuzey Afrika'ya göçmenler geldiği zaman onları durduramazsınız. Ekonomik kalkınma planlarıyla göç durdurulabilir."