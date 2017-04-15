'AB stratejik önceliğimiz'

Fransız Le Figaro gazetesi için “AB’ye üyelik stratejik önceliğimiz” başlıklı bir makale kaleme alan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son zamanlarda Avrupa’dan Türkiye’ye yöneltilen eleştirilere karşı çıkarak, bu eleştirilerin kimi zaman “dostluk sınırlarını zorlayıcı” şekilde dile getirildiğini savundu.

Türkiye’nin 2005 yılında başlayan AB müzakere sürecinin “istenilen hızda ilerlemediğini” kaydeden Çavuşoğlu, bazı AB ülkelerinin “bahaneler uydurarak yeni müzakere başlıklarının açılmasını engellediklerini” ifade ederek, Avrupa Parlamentosu ve kimi AB ülkelerinin Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını istediklerini hatırlattı.

Avrupa’ya “terör örgütlerine hoşgörü gösterdiği” eleştirisinde bulunan Çavuşoğlu, Türkiye’nin “modern değerleri muhafaza etmeye devam edeceğini belirtip, AB’ye üyeliğin Türkiye için “stratejik öncelik” olduğuna vurguda bulundu.

Çavuşoğlu’nun makalesinin yer aldığı sayfada yayımlanan “Türkiye Ortadoğu’nun 3’üncü İslami Devleti Oluyor” başlıklı makalede ise Nicolas Sarkozy’nin cumhurbaşkanı olduğu dönemde Avrupa İşleri Bakanı ve Sarkozy’nin Türkiye özel temsilciliği görevlerinde bulunan Paris milletvekili Pierre Lellouche ise aynı sayfada, Türkiye’nin İran ve Suudi Arabistan yolunda olduğunu iddia etti.

HABER MERKEZİ