AB süreci Ticaret Bakanı'na havale

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Ticaret Bakanlığının teşkilat yapısı ile görev ve yetkileri de belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair '1' numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameyle Ticaret Bakanlığının görev ve yetkileri ile teşkilat yapısı da belirlendi.

Buna göre, Ticaret Bakanlığı, iç ve dış ticaret hizmetlerine ilişkin ana hedef ve politikaların belirlenmesine yardımcı olacak, belirlenen dış ticaret politikasının geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapacak ve gerekli koordinasyonu sağlayacak.

Ekonomik faaliyetlerin dış ticarete dönük yapılandırılması için gerekli tedbirleri alacak ve uygulayacak. Bu tedbirlerin ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarca uygulanmasıyla koordinasyonunun sağlanması konusunda çalışmalar yürütecek.

Ana görev ihracat ve gümrükler

Bakanlık, gümrük politikasının hazırlanmasına yardımcı olacak ve uygulayacak, gümrük hizmetlerinin süratli, etkili, verimli, belirlenmiş standartlara uygun şekilde yürütülmesini sağlayacak ve denetleyecek. Kara ve demiryolu kapılarıyla gümrük teşkilatı bulunan hava ve deniz limanlarında, serbest bölgeler, antrepolarla gümrüklü yerler, sahalar ve gümrük bölgesinde gümrük muhafaza görevlerini yerine getirecek.

Bakanlık hizmetlerine ilişkin uluslararası kuruluşların ve Avrupa Birliğinin (AB) çalışmaları takip edilecek, AB uyum çalışmaları yürütülecek ve bu konuda görüş oluşturulacak. AB sürecini geçmiş dönemde AB Bakanı yürütüyordu.

Ticaret, sanayi ve deniz ticaret odaları, ticaret borsaları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşlarına ait hizmetlerle Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birliklerine ilişkin çalışmalar yürütülecek.

Dünya ticaretinden alınan payın artırılması ve sürdürülebilir ihracatın artışını sağlamak üzere ihracatın pazar ve ürün çeşitliliğini genişletmeye yönelik gerekli tedbirler alınacak, buna yönelik destek yöntemleri geliştirilecek ve uygulanacak.

Bakanlık, ithalatın ülke ekonomisinin yararına gerçekleştirilmesi ve yerli sanayinin korunmasıyla ilgili gerekli tedbirleri alacak, ticaret politikası savunma araçlarını uygulayacak.

EKONOMİ SERVİSİ