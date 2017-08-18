AB Türkiye'ye yardımları kesiyor

Kısaca 'IPA II' olarak adlandırılan, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı'nın ara değerlendirme toplantısının, eylül ya da ekim ayında yapılacağını belirten AB diplomatik kaynakları, toplantı sonrasında bu kaynakta birkaç yüz milyon euroluk kesinti yapılmasını beklediklerini ifade etti.
Almanya, aralarında gazeteci ve insan hakları aktivistlerinin de bulunduğu 10'dan fazla vatandaşının Türkiye'de tutuklanması nedeniyle geçen ay Türkiye politikasını sertleştirmiş, AK Parti hükümeti üzerinde ekonomik baskı oluşturacak bir dizi önlem açıklamıştı.
Başbakan Angela Merkel hükümeti, bu kapsamda AB mali yardımlarının da gözden geçirilmesini, bunların sınırlandırılmasını talep etmişti.
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