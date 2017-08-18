AB Türkiye'ye yardımları kesiyor

Berlin 'in girişimleri sonucunda Avrupa Birliği, Türkiye 'ye mali yardım da kesintiye gitmeye hazırlanıyor. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Türkiye'ye 2014-2020 yılları arasında yaklaşık 4 milyar 450 milyon euro yardımda bulunmayı planlayan AB , son gelişmelerin ardından sonbaharda yapacağı ara değerlendirme toplantısında bu kaynakta kesintiye gitmeye hazırlanıyor.

Kısaca 'IPA II' olarak adlandırılan, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı'nın ara değerlendirme toplantısının, eylül ya da ekim ayında yapılacağını belirten AB diplomatik kaynakları, toplantı sonrasında bu kaynakta birkaç yüz milyon euroluk kesinti yapılmasını beklediklerini ifade etti.

Almanya, aralarında gazeteci ve insan hakları aktivistlerinin de bulunduğu 10'dan fazla vatandaşının Türkiye'de tutuklanması nedeniyle geçen ay Türkiye politikasını sertleştirmiş, AK Parti hükümeti üzerinde ekonomik baskı oluşturacak bir dizi önlem açıklamıştı.

Başbakan Angela Merkel hükümeti, bu kapsamda AB mali yardımlarının da gözden geçirilmesini, bunların sınırlandırılmasını talep etmişti.

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