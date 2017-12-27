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AB, Türkiye'yi defterden sildi

Avrupa Birliği'nin 2021-2027 yıllarını kapsayan 7 yıllık bütçesinde Türkiye’ye Batı Ukrayna’nın neredeyse yarısı kadar bir kaynak aktarımı planlanıyor. Bu durum AB’nin Türkiye’yi artık ‘aday ülke’ olarak bile görmediğini dış vuruyor.

27 Aralık 2017 Çarşamba 18:18
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AB, Türkiye'yi defterden sildi

Avrupa Birliği’nin 2021-2027 yılları arasında bütçesi kabul edildi. Buna göre AB bu 7 yıl süre için 998 milyar Euro’luk bir bütçe öngördü. Bütçede bundan önceki 7 yıla göre (2014-2020) büyük bir artış yer almıyor.

Bütçenin en önemli gelişmesi AB’nin bu 7 yıllık süreçlerde tam üye olarak almayı öngördüğü büyük ülkeler için ciddi fon ayırmasında kaynaklanıyor. Buna göre AB 2021-2027 yılları arasında Batı Ukrayna için 42 milyar Euro bütçe ayırmış bulunuyor.

AB için artık Ukrayna batı ve doğu olarak öngörülüyor. Doğu Ukrayna’dan umudunu kesen AB, Batı Ukrayna için ciddi bir para harcamayı göze alıyor.

Türkiye'ye yıllık 3.3 milyar dolar

Türkiye için bu bütçede öngörülen para 23 ise milyar Euro civarında. Bu da Batı Ukrayna’yı üye yapmak isteyen AB’nin Türkiye için böyle bir girişiminin olmayacağını ortaya çıkarıyor.

Türkiye-Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen, "Bütçenin böyle çıkması Türkiye’yi önümüzdeki 7 yıl içinde AB’den dışlayan bir politika. Bu üzücü gelişmeye karşı Türkiye’nin ciddi girişimlerde bulunması şart" yorumunda bulundu. AB'nin 2017 yılı için Türkiye ilerleme raporunu 16 Mart 2018’e ertelediğine işaret eden Faruk Şen, "AB bir taraftan Türkiye ile köprüleri atmama konusunda adımlar atarken, diğer taraftan AB’nin içinde Türkiye’nin yer almaması kararını da almış bulunuyor" dedi.

Almanya yumuşuyor

Öte yandan Prof. Dr. Faruk Şen, gerek Alman Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeirer’in, gerekse Sigmar Gabriel’in Dışişleri Bakanı olarak İngiltere, Türkiye ve Ukrayna’ya yönelik açıklamalarının Türkiye’ye karşı sert politika uygulayan Almanya’nın bu politikadan vazgeçeceğini gösterdiğine işaret ederek, "2018 yılında Gümrük Birliğinin iyileştirme konusunda Almanya getirdiği çekinceleri kaldırma niyetinde. Aynı zamanda Türk Alman çekişmesinden bunalan 3 milyon 200 bine Türk’e yönelik iyi niyet gösterisi içine de girecek. Önümüzdeki aylarda Alman ve Türk dışişleri bakanlarının vakit geçirmeden bir araya gelebileceklerini söyleyebiliriz" dedi.

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

Anahtar Kelimeler:
ABTürkiyeAlmanyaAvrupa Birliği
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