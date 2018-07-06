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AB yaz saati için anket başlattı

Türkiye'de yıl boyunca sürdürülen yaz saati uygulamasına dair Avrupa'daki tartışmalar da sürüyor

06 Temmuz 2018 Cuma 16:40
AB yaz saati için anket başlattı

Türkiye'de yıl boyunca sürdürülen yaz saati uygulamasına dair Avrupa'daki tartışmalar da sürüyor. Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı Avrupa Komisyonu, Avrupalıların yaz saati uygulamasına ilişkin görüşlerini öğrenmek için bir araştırma başlattı.

Buna göre, ankete katılanlara gün ışığından daha fazla yararlanılmasını amaçlayan ancak sıkça tartışılan yaz saati uygulamasının sürdürülmesinden mi yoksa terk edilmesinden mi yana oldukları soruluyor. Avrupa Komisyonu'nun yaptığı anket 16 Ağustos'a kadar sürecek. Ankette katılımcılara beş soru yöneltiliyor. Bu sorularla, mevcut uygulamaya yönelik değerlendirmelerinin yanı sıra saatlerin kalıcı olarak ileri ya da geri kalmasını tercih edip etmeyecekleri de öğrenilmeye çalışılıyor.

Almanya'da geçen Mart sigorta şirketi DAK tarafından yaptırılan bir araştırma, vatandaşların yüzde 73'ünün yaz saati uygulamasına son verilmesinden yana görüş bildirdiğini ortaya koymuştu. AB yasasına göre, üye ülkelerde saatler her Mart ayının son pazar günü bir saat ileri alınıyor. Saatler Ekim ayının son pazar günü ise bir saat geriye çekiliyor. AA

Anahtar Kelimeler:
ABYaz Saati
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