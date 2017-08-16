‘AB yük paylaşımında daha fazla gayret etmeli’ Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Estonya'nın Başbakanı Juri Ratas ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Estonya'nın Başbakanı Juri Ratas ile görüştü. Görüşmede göç, terörle mücadele gibi konular masaya yatırıldı. İki lider görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. AB Dönem Başkanı Jüri Ratas, AB ile Türkiye arasındaki göç anlaşmasına değindi. Ratas, "Göç konusunda Türkiye'nin adımları çok önemli" ifadelerinde bulunan Ratas, "Türkiye'ye 2.9 milyar euro tahsis edilmiş durumda. 1.6 milyar euro farklı anlaşmalar çerçevesinde sunulacak. Bugüne kadar ise 800 milyonu kullanıldı. Küresel terörle mücadelede işbirliği artırılmalı" dedi. Başbakan Binali Yıldırım ise şunları söyledi: "Türkiye, 3 milyonu aşan mülteciye ev sahipliği yapıyor. AB başta olmak üzere dünyanın değişik ülkelerinin Türkiye'nin yaptığı bu çalışmayı takdirle karşılaması anlamlıdır, iyidir; ama yeterli değildir. Yük paylaşımı konusunda da daha fazla gayret edilmesi gerekmektedir. AB ile bu anlamda başlattığımız bir program vardır; ancak bu program, beklediğimiz hızda sürmemektedir. Estonya ile ciddi bir ticaret hacmimiz var. Turizm ve eğitim konularındaki işbirliğini de artırmayı planlıyoruz. Enerji konusunda Estonya önemli çalışmalar yapan bir ülke. Bu noktada enerji alanındaki işbirliği de ele alınacak. Karşılıklı iyi ilişkilerimizin ticarete, yatırıma ve ekonomiye yansımasıyla birlikte gecelek yıllardaki potansiyel de ortaya çıkacaktır." AA