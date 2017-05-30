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ABD, Almanya ve İngiltere, Peşmerge’yi eğitecek

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı Sözcüsü Hikmet, ABD, İngiltere ve Almanya’nın kendilerine eğit-donat desteği vereceğini söyledi.

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ABD, Almanya ve İngiltere, Peşmerge’yi eğitecek

IKBY’nin savunma gücü olan Peşmerge’ye bağlı kaynaklar, ABD’nin kurulacak iki yeni Peşmerge taburu için gerekli 110 milyon dolar değerinde silah ve mühimmat göndereceğini aktardı.

Buna göre, gelecek yılın başında oluşturulması öngörülen taburların eğitimlerini de ABD üstlendi. Eğitim ve diğer masraflarla birlikte taburlar için ABD’nin harcayacağı rakamın 200 milyon dolara çıkacağı belirtildi.

Yetkililer, taburların oluşturulması ve silahlandırılmasına yönelik adımın ABD, İngiltere ile Almanya tarafından ortaklaşa yürütülen ve tüm Peşmerge güçlerinin IKBY Peşmerge Bakanlığı’na bağlanması projesi kapsamında yapıldığı kaydedildi. Projenin temel amacıysa Peşmerge’nin uluslararası düzeyde bir güç haline getirilmesi.

Söz konusu silah ve mühimmatın eylül ayında ilgili taburlara verileceği kaydedildi. IKBY Peşmerge Bakanlığı Sözcüsü General Helgurd Hikmet, Almanya, ABD ve İngiltere tarafından ortak yürütülen çalışmayla ilgili olarak, “Bu eğitim bir ihtiyaçtı. Fedakâr Peşmerge güçlerine katkı yapacaktır. Siyaset başta olmak üzere diğer alanlara olumlu etkileri olacaktır” dedi. Hikmet, Peşmergelerin eğitilip donatılması çok anlamlı. Fedakar Peşmerge güçlerine katkı yapacaktır dedi.

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