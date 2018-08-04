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ABD askerleri PKK'lılarla maç yaptı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Menbiç sınır hattında devriye faaliyetlerinin sürdüğü, Washington ile Ankara arasında 'yaptırım' krizinin derinleştiği günlerde, ABD askerleri, Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) bağlı Menbiç Askeri Meclisi üyeleriyle halı saha maçı yaptı

04 Ağustos 2018 Cumartesi 13:11
ABD askerleri PKK'lılarla maç yaptı

Menbiç merkezde bulunan ABD askerlerinin, Menbiç Askeri Meclisi üyeleriyle halı sahada futbol maçı yaptığı sırada çekilen fotoğraflar yayımlandı. Fotoğrafları sözde Menbiç Askeri Meclisi Sözcüsü Şervan Derviş, sosyal medya hesabından paylaştı. Derviş, fotoğrafları "Bugün Menbiç'te Menbiç Askeri Meclisi ile koalisyon askerleri arasında halı sahada ilginç bir futbol maçı vardı.

(Maç) Terörizme karşı birlikte zafer ile sonuçlandı" notuyla yayımladı. Menbiç Askeri Konseyi, ABD'nin desteklediği Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) bağlı bir yerel milis örgütü. TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Menbiç arasındaki hatta devriye faaliyetlerini sürdürüyor. TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları son olarak 1 Ağustos'ta 23. koordineli/bağımsız devriye faaliyetini yürütmüştü.
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