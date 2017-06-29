ABD bahane arıyor

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Suriye'ye askeri bir operasyon için bahane arayan ABD, 2003 yılında Irak işgalinde olduğu gibi kimyasal silah yalanını bir kez daha devreye soktu. Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetinin yeni bir kimyasal saldırı düzenlemek için yaptığı hazırlıkları izlediklerini öne sürmüştü. Suriye'ye saldırı için Fransa ile anlaşan ABD kanadından bir açıklama da Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'ten geldi.



Suriye'nin yeni bir kimyasal saldırı hazırlığında olduğuna dair bir kanıt sunmayacaklarını söyleyen Nauert, "Gelecekte de bu konuda kanıt sunmayacağız. Zira bu hususa, bir istihbarat konusu olarak bakılıyor. Bazen detaylarına hakim olmadığınız konular olabiliyor. Ancak hiç şüphe yok ki, bu konu ABD'nin en üst düzeyde ilgisini çekti" dedi.

ABD ordusu saldırı konumuna geçti

Amerikan basınında çıkan haberlere göre ABD ordusu saldırı konumuna geçirildi. CNN ABD’nin, Suriye'yi vurma ihtimaline karşı savaş gemisi ve uçaklarını saldırı konumuna geçirdiğini iddia etti. Haberde, ABD'li askerlerin Suriye'deki Şayrat Hava Üssü’nü 24 saat izlediği belirtildi. Habere göre, Washington'da bu üs üzerinden bir kimyasal saldırı gerçekleştirilmesi planlandığı iddia ediliyor. Suriye'ye saldırmayı kafasına koyan ve bunun için de bahane arayan ABD'ye BM ve NATO da destek veriyor.



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD yönetiminin 'Suriye ordusunun kimyasal silah saldırısına hazırlandığı' iddiasının ciddiye alınması gerektiğini söyledi. Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşmesinden önce basın mensuplarının sorusunu cevaplayan Guterres, "Bunun ciddi bir uyarı olduğuna inanıyorum ve ciddi uyarılar dikkate alınmalı" dedi.

Rusya: ABD'ye karşılık veririz

ABD'ye Rusya'dan ise tepki var. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye ordusuna yönelik muhtemel saldırılarına Rusya'nın “orantılı ve saygın şekilde cevap vereceğini” açıkladı. Berlin'de konuşan Lavrov, "ABD'nin bu sefer, terörle mücadele eden Suriye hükümet ordusuna yönelik yeni saldırıları kışkırtmak ve bahane yaratmak için bazı gizli ve kimseye gösterilmemesi gereken istihbaratlar temelinde spekülasyon yapmak yerine gerçekten kimyasal silahın yayılmasını önleme rejimini koruma ihtiyacına dayanmasını umuyorum" dedi.



ABD ve Avrupalı partnerlerin Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden değil bu ülkedeki gerilimi azaltma yönünde adım atmasını beklediklerini söyleyen Lavrov, "Biz tüm konularda iyi niyetimizi gösterdik. Suriye'de Türkiye ve İran'la ortak çabalarımız var. ABD, Ürdün ve Birleşmiş Milletler'in katılımıyla Astana'da düzenlediğimiz görüşmeler tüm ülkeler tarafından destek gördü. Yeni görüşme turu gelecek hafta yapılacak. Bu bizim somut katkımız. Umarım, ABD ve Avrupalı partnerlerimizin bölgedeki yaklaşımları da böyle açık, anlaşılır, gerilimi azaltma ve insani durumu normalleştirmeye yönelik olur. Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit etmek için bir parçasına el koyma çabalarına son verilmesini umuyorum" dedi.

Hem Şam'a hem Moskova'ya cevap

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da ABD'nin Suriye'deki meşru yönetime yönelik iddialarının ve tehditlerinin kabul edilemez olduğunu belirtirken Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye hükümetinin kimyasal saldırı hazırlığı yaptığını iddia eden Beyaz Saray'ın, teröristlere kimyasal silah kullanarak provokasyon yapma daveti gönderdiğini belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Beyaz Saray'ın 'Suriye hükümetinin yeni bir kimyasal saldırıya hazırlandığı' yönündeki 'provokatif iddiasının' sadece Şam'a değil, aynı zamanda Rusya'ya yönelik bir açıklama olduğunu söyledi. Zaharova, "Bu durum, hem askeri hem de istihbarat açısından geniş çaplı bir provokasyona benziyor. Bu provokasyon sadece Suriye hükümetine değil, aynı zamanda Rusya'ya yönelik" dedi.

Yeni yalan haberler devreye sokulacak

Suriye'nin Han Şeyhun kasabasında 4 Nisan'da düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırının ardından ABD'deki ana akım medyada Suriye hükümetinin suçlanması için bir enformasyon kampanyası başlatıldığını anımsatan Zaharova, Beyaz Saray'ın yeni açıklamasının da benzer bir kampanyanın başlamasına sebep olabileceği uyarısında bulundu. "Sosyal medyada ölü çocukların fotoğrafları dolaşmaya başlayacak" diyen Zaharova, Han Şeyhun'daki olayın araştırılmaması nedeniyle burada kimyasal silah kullanıldığını kanıtlamak için çamaşır deterjanı dahil olmak üzere çeşitli maddelerin kullanıldığını da hatırlattı.



Suriye: Trump Amerikan-Siyonist projesini kurtarma derdinde

Hedefteki Suriye ise ABD'nin saldırı için şov yaptığını açıkladı. Suriye Enformasyon Bakanı Ramiz Tercüman da Beyaz Saray’ın Şam’ın kimyasal silah saldırısı hazırlığında olduğu yönündeki iddialarının, Suriye’ye nisan ayındakine benzer saldırı gerçekleştirme amacını taşıyan bir şov olduğunu belirtti. Tercüman, "Bu ne ilk ne de son olan bir Amerikan şovu, ABD idaresinin Suriye'ye saldırı tehdidiyle oynadığı bir dizi. Trump idaresi, bölgedeki Amerikan-Siyonist projesini kurtarmak için kimyasal saldırı bahanesini kullanıyor" dedi.



Bakan, "Hepimiz biliyoruz ki ABD idaresi, bu bahane temelinde, Suriye'ye yeni saldırı için kamuoyunu oluşturuyor. Bunu daha önce de gördük. ABD, medya aracılığıyla Han-Şeyhun konusunda kamuoyunu oluşturdu, bu da Şayrat hava alanına saldırıyla bitti. Bu kampanyayı ciddiye almalıyız, zira bilindiği gibi Trump idaresi istediğini yapma fırsatını kaçırmaz" diye ekledi.