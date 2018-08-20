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ABD Büyükelçiliği'nde silah sesleri

Ankara'daki ABD Büyükelçiliği önünde sabaha karşı silah sesleri duyuldu. Nizamiyeye doğru 6 el ateş edildi, 3 kurşun kapı ve camlı bölmeye isabet etti.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 09:12
ABD Büyükelçiliği'nde silah sesleri

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara'daki Büyükelçiliği'ne kimlliği belirsiz kişilerce ateş edildi.

Olay, saat 05.00 sıralarında meydana geldi.

6 numaralı kapı önünde gerçekleşen saldırıda, 6 el silah sesi duyuldu.

Güvenlik görevlilerinin bulunduğu kulübeye gerçekleştirilen saldırıda, kurşunlardan biri cama ikisi demir kapıya isabet etti.

Olayda can kaybı veya yaralanma olmadı.

Aracın, Bulvar üzerinden Cinnah Caddesi istikametinde kaçtığı tespit edildi.

Kısa süre içinde olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Etrafta arama başlatan ekipler, boş kovanları muhafaza altına aldı.

Kaçan aracın yakalanması için ekipler alarm durumuna geçti.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, "Herhangi bir yaralanmayla ilgili herhangi bir raporumuz yok ve ayrıntıları araştırıyoruz" açıklamasını yaptı.

Ankara Valiliği de saldırıya ilişkin, "Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden beyaz renkli bir araç içinden, kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs veya şahıslar tarafından, ABD Büyükelçiliği nizamiyesine doğru 6 el ateş edilmiştir. Yapılan ilk incelemeler sonucunda, 3 adet merminin demir kapıya ve camlı bölüme isabet ettiği, herhangi bir can kaybının olmadığı anlaşılmıştır" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 20.08.2018 15:03
Anahtar Kelimeler:
ABDAnkaraBüyükelcilikİbrahim Kalınömer çelik
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