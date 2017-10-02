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ABD'de dehşet: en az 50 ölü

ABD'nin dünyaca ünlü kenti Las Vegas, ABD tarihini en kanlı silahlı saldırıyla sarsıldı. Ağır silahlı Stephen Paddock isimli saldırgan bir otelin 32. katından kalabalığın üzerine ateş açtı. Korkunç saldırıda en az 50 kişi öldü ve 400'den fazla kişi yaralandı. Saldırganla bağlantılı Asyalı bir kadın ise aranıyor.

02 Ekim 2017 Pazartesi 16:48
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ABD'de dehşet: en az 50 ölü

ABD'nin dünyaca ünlü Las Vegas kentindeki bir müzik festivalinde silahlı bir saldırı sonucu katliam yaşandı. Ünlü Mandalay Bay Casino yakınlarındaki Route 91 Harvest isimli country müzik festivaline otomatik silahla ateş açan saldırgan, en az 50 kişiyi öldürdü. Hastaneye taşınan 400'den fazla yaralıdan çoğunun durumu ağır.

Bu yüzden ölü sayısının daha da artabileceği açıklandı. Saldırganın 31 saniyede 280'den fazla atış yaptığı iddia ediliyor. Las Vegas'ta yaşayan 'Stephen Paddock' isimli saldırgan saldırıyı gerçekleştirdiği Mandalay Bay'in 32. katında öldürüldü. Olayın 'yalnız kurt' tarzı bir saldırı olduğunu ve herhangi bir örgütle alakası olmadığını düşündüklerini belirten Las Vegas Şerifi Joseph Lombardo,  "50'den fazla kişi öldü, 400'den fazla yaralı var" dedi.

Lombardo, öldürülen şüpheliyle birlikte görülen 62 yaşlarındaki Marilou Danley adında Asyalı bir kadının yanı sıra iki otomobilin arandığını da ifade etti.

En kanlı silahlı saldırı

ABD'de eğlence mekanlarını hedef alan son silahlı saldırı, geçen yıl Haziran ayında Florida'da gerçekleşmişti. Florida'nın Orlando şehrinde bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 49 kişi hayatını kaybetmiş, 53 kişi de yaralanmıştı.

 Bu saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti. 50'den fazla kişinin öldüğü ve 400 kişinin yaralandığı dün gerçekleşen Las Vegas'taki saldırı ABd tarihini en kanlı silahlı saldırısı oldu. Saldırı nedeniyle kentte büyük panik yaşandı. Şehri terketmek isteyenler Las Vegas havalimanında yoğunluk oluştururken havalimanı kilitlendi. Kentten karayoluyla ayrılmak isteyenler nedeniyle yollarda da trafik yoğunluğu oluştu.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
ABDLas VegasSilahlı Saldırı
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