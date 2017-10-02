ABD'de dehşet: En az 58 ölü, yüzlerce yaralı

ABD'nin dünyaca ünlü Las Vegas kentindeki bir müzik festivalinde silahlı bir saldırı sonucu katliam yaşandı. Ünlü Mandalay Bay Casino yakınlarındaki Route 91 Harvest isimli country müzik festivaline otomatik silahla ateş açan saldırgan, en az 50 kişiyi öldürdü. Hastaneye taşınan 400'den fazla yaralıdan çoğunun durumu ağır.

Bu yüzden ölü sayısının daha da artabileceği açıklandı. Saldırganın 31 saniyede 280'den fazla atış yaptığı iddia ediliyor. Las Vegas'ta yaşayan 'Stephen Paddock' isimli saldırgan saldırıyı gerçekleştirdiği Mandalay Bay'in 32. katında öldürüldü. Olayın 'yalnız kurt' tarzı bir saldırı olduğunu ve herhangi bir örgütle alakası olmadığını düşündüklerini belirten Las Vegas Şerifi Joseph Lombardo, "50'den fazla kişi öldü, 400'den fazla yaralı var" dedi.

Ölü sayısı yükseliyor

ABD'nin Route 91 Harvest isimli müzik festivalinde düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 58'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 500'den fazla. Saldırganın intihar ettiği açıklandı. Reuters, terör örgütü DEAŞ'ın sosyal medya platformundan saldırıyı üstlendiğini duyurdu. FBI ise saldırganın DEAŞ bağlantısı olmadığını açıkladı.

Lombardo, öldürülen şüpheliyle birlikte görülen 62 yaşlarındaki Marilou Danley adında Asyalı bir kadının yanı sıra iki otomobilin arandığını da ifade etti.

En kanlı silahlı saldırı

ABD'de eğlence mekanlarını hedef alan son silahlı saldırı, geçen yıl Haziran ayında Florida'da gerçekleşmişti. Florida'nın Orlando şehrinde bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 49 kişi hayatını kaybetmiş, 53 kişi de yaralanmıştı.

Bu saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti. 50'den fazla kişinin öldüğü ve 400 kişinin yaralandığı dün gerçekleşen Las Vegas'taki saldırı ABd tarihini en kanlı silahlı saldırısı oldu. Saldırı nedeniyle kentte büyük panik yaşandı. Şehri terketmek isteyenler Las Vegas havalimanında yoğunluk oluştururken havalimanı kilitlendi. Kentten karayoluyla ayrılmak isteyenler nedeniyle yollarda da trafik yoğunluğu oluştu.