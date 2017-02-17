Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118296
ALTIN
162.570
DOLAR
3.8350
STERLİN
5.3279
EURO
4.7242
banner138

ABD'de görülmemiş çekişme ve karmaşa!

Görevinin ilk haftalarında ulusal güvenlik danışmanını da görevinden eden bilgi sızdırmalarıyla karşılaşan ABD Başkanı Trump, ilk savaşını ülkedeki bürokrasiyle veriyor. ABD siyasetini izleyen uzmanlar ve eski istihbaratçılar, daha önce hiçbir yönetimde böyle bir çekişme ve karmaşa görülmediğini belirtiyor.

17 Şubat 2017 Cuma 14:27
ABD'de görülmemiş çekişme ve karmaşa!

ABD'de Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasının üzerinden bir ay bile geçmeden önemli gizli görüşmelerin içeriklerinin sızdırılmasıyla başlayan süreç, Trump ile istihbarat birimleri ve Obama dönemi bürokrasisi arasındaki çekişmelerin boyutunu gözler önüne serdi. Uzmanlara göre, daha önce hiçbir yönetimde görülmeyen bu tür çekişme ve karmaşa, "yeni yönetim krizin eşiğinde mi" sorusunu beraberinde getirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in Rusya'nın Washington Büyükelçisi ile Rusya'ya uygulanan yaptırımlar hakkındaki telefon konuşmasına dair bilginin basına sızdırılması, ABD devleti içindeki en üst düzey güvenlik yetkililerinden Flynn'in istifasıyla sonuçlandı.

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ve Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull ile telefon görüşmelerinin içeriği de Amerikan basınına sızdırıldı. Bunlara ek olarak "Trump yönetiminden bazı isimlerin Rusya ile bir süredir yakın temasta olduğu" şeklindeki iddialar da basında sıklıkla yer aldı.

New York Times gazetesine göre, ABD istihbarat birimleri seçim kampanyası döneminde Rus istihbarat yetkilileri ile Trump'ın seçim kampanyasını yürüten kişiler arasında telefon görüşmeleri yapıldığını tespit etti.

Başkanlık seçiminin yapıldığı kasım ayından sonra ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA), Rusya'nın seçimleri Trump'ın lehine çevirmek için müdahalede bulunduğunu iddia etmişti. Bu iddiaların "anlamsız" olduğunu savunan Trump, medyanın amacının "Demokratların başkan adayı eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın hatalarını örtmek" olduğunu öne sürdü.

ABD istihbaratı Trump'tan bilgi mi saklıyor?

Trump, Flynn hakkında bilgi sızdırılması üzerine Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ve ABD Federal Soruşturma Bürosunu (FBI) bilgi sızdırmakla suçladı.

Amerikan basınında çıkan haberlerde ABD istihbarat birimlerinin Trump yönetimine güvenmediği, Trump'ın kadrosunda Rusya ile yakın irtibatlı kişilerin olmasından şüphe ettikleri için bilgi paylaşımından kaçındıkları iddia edildi. Üst düzey yetkililer iddiaları yalanlasa da bazı istihbarat çalışanları Trump'la "bilgi edinme yöntemleri ve kaynaklarını" paylaşmadığını belirtti.

Trump'ın önce Flynn'in istifasını istemesi, daha sonra da güvenlik danışmanını "harika bir adam" şeklinde tanımlaması dikkati çekerken, bu konuda basın ve istihbarat birimlerini suçlamıştı. Trump, "Buradaki asıl skandal, gizli bilgilerin istihbarat eliyle şeker gibi dağıtılıyor olmasıdır. Hiç Amerikanvari bir tavır değil." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'de görülmemiş çatışma

Trump'ın istihbarat birimlerini hedef alan suçlayıcı açıklamaları, yeni yönetim ile istihbarat arasındaki çatlağın derinleştiğine yönelik değerlendirmeler yapılmasına yol açıyor. Bu tür değerlendirmeleri istihbarat dünyasından kişiler de destekliyor.

Eski istihbarat yetkilisi Mark Lowenthal, ABD basınına yaptığı açıklamada, "Başkan ile istihbarat birimleri arasında bu denli zorlu bir ilişki daha önce görülmemiştir. Bu düzeyde bir sürtüşmeye daha önce hiç tanık olmadım. Bu bizim ülkemiz için iyi bir durum değil" dedi. Virginia Üniversitesi Siyaset Merkezi Direktörü Larry Sabato da Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana yapılan bilgi sızdırmalarının fazlalığının ABD tarihinde "eşi görülmemiş bir olay" olduğunu söyledi. Sabato, "Trump yönetimi bir gemi olsaydı bu kadar sızıntı sonucu şimdiye kadar çoktan batardı" ifadesini kullandı.

 ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas ise Amerikan hükümetinin "kaçınılmaz bir karmaşa içinde" olduğunu ve bu durumun DEAŞ ile mücadeleyi olumsuz etkileyeceğini söyledi.

'Yönetime Kongre soruşturmaları gelebilir'

ABD basınında ve siyasi çevrelerde mevcut karmaşanın bir krize dönüşerek bizzat Başkan Trump'ı etkileyebileceği değerlendirmeleri de yapılıyor.

Princeton Üniversitesinde tarih ve halkla ilişkileri profesörü Julian Zelizer, son durumun Trump yönetiminde zafiyete neden olacağını savunarak, "Eğer Trump ulusal güvenlik kadrosu üzerinde hakimiyeti olduğunu kanıtlamazsa ve Kongre'de güven tesis etmezse her yönetimi çıkmaza sokabilen Kongre soruşturmalarıyla baş etmek zorunda kalabilir" uyarısında bulundu.

Obama-Trump yanlıları çatışması

ABD'nin yeni başkanı, sızdırmalar konusunda Beyaz Saray'da ve diğer devlet kurumlarında önceki yönetimden kalan yöneticileri suçluyor. Trump, Cumhuriyetçilere yakınlığıyla bilinen Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada, Meksikalı ve Avustralyalı liderlerle yaptığı telefon görüşmelerini Beyaz Saray ve NSA içindeki Obama yönetiminden kalan görevlilerin sızdırdığını iddia etti.

"Obama'nın ekibinden" kalanları suçlayan Trump, "Bunu yapmaları rezillik, çünkü bizim ülkemize çok ters bir davranış ve ülkemiz için çok tehlikeli." açıklamasında bulundu. Beyaz Saray'da Trump'ın kendine sadık bir ekip oluşturma çabaları çerçevesinde yönetimde en üst düzey koltuklardan birinde oturan Özel Kalem Müdürü Reince Priebus'ın da görevden alınacağı söylentileri de ortaya çıktı.  

Anahtar Kelimeler:
ABDde Görülmemiş çekişme Ve KarmaşaCIAABDDonald TrumpObamaFlynnNSAFBIBeyaz Saray
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'e son 1 kilometre
Afrin'e son 1 kilometre
Düşüş nedeni motor arızası
Düşüş nedeni motor arızası
Tuzu 1 gram azalt, tansiyondan kurtul
Tuzu 1 gram azalt, tansiyondan kurtul
Zincir marketlere karşı küçük esnaf korunmalı
Zincir marketlere karşı küçük esnaf korunmalı
Gerçek bizim elimizde
Gerçek bizim elimizde
PKK ve DEAŞ temizleniyor
PKK ve DEAŞ temizleniyor
'Özelleştirmeyle Türkiye'ye yazık oldu'
'Özelleştirmeyle Türkiye'ye yazık oldu'
Taksiciler Uber’e karşı toplandı
Taksiciler Uber’e karşı toplandı
Nepal'de uçak düştü
Nepal'de uçak düştü

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim