ABD'de hükümet krizi büyüyor

ABD'de Başkan Donald Trump'ın ABD'nin daha önce işgal ettiği ya da bombaladığı 6 İslam ülkesinin yanı sıra İran vatandaşlarına 'ülkeye giriş yasağı' getiren kararnamesinin yol açtığı kaos devam ediyor. Trump, vize yasağına karşı çıkan ABD Adalet Bakanlığını vekaleten yürüten Sally Yates'i Pazartesi günü görevden aldı.

Görevine Obama döneminde atanan Yates, bakanlığın avukatlarına bir mektup yazarak, Trump'ın imzaladığı idari kararnamenin bakanlık tarafından neden savunulmayacağını şu sözlerle anlattı: "Benim sorumluluğum, sadece Adalet Bakanlığı'nın pozisyonunun hukuki olarak savunulabilir olmasını sağlamak değil, aynı zamanda bütün gerçekler dikkate alındıktan sonra kanunun ne olduğu konusunda varacağımız en iyi görüşe dayanmaktır. Ben ayrıca mahkemede alacağımız pozisyonların, bu kurumun her zaman adaleti arayacağı ve doğru olanın yanında olacağına ilişkin kutsal yükümlülüğüyle bağdaşmasını sağlamaktan da sorumluyum. Şu anda kararnameyi savunmanın ne bu sorumluluklarla bağdaştığına, ne de kararnamenin yasal olduğuna ikna olmuş durumdayım. Bunun sonucu olarak ben bakanlık vekilliği yaparken, bunun uygun olduğuna ikna olmadığım sürece, Adalet Bakanlığı, kararnameyi savunmak için gerekçeler sunmayacaktır."

Yates, bu mektubun basına sızmasından kısa bir süre sonra Başkan Trump tarafından görevinden alındı ve yerine, tartışmalı kararnameyi savunacağını bildiren Virginia'nın Doğu Bölgesi Federal Savcısı Dana Boente atandı.

Diplomatlar da ayaklandı

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı diplomatlarının, Başkan Trump'ın mülteci programını askıya alan ve nüfusunun Müslüman 7 ülke vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklayan emre karşı çıkan birer memorandum hazırladıkları ve bakanlık içinde dağıttıkları bildirildi.

Vietnam Savaşı sırasında diplomatların, hükümetin dış politika kararlarıyla hemfikir olmadıklarını göstermek için kurulan 'Muhalefet Kanalı' adıyla bilinen şubeye gönderilmek için hazırlanan memorandumların normalde gizli tutulduğu ve olası bir misillemeye karşı gerekirse anonim olarak yazılabildiği belirtiliyor.

Washington Post gazetesi, 100'ü aşkın diplomatın, memorandumun çeşitli versiyonlarını imzaladıkları ve bunların gözden geçirilmeye devam edildiğini bildirdi. Memorandum bakanlıkta dağıtılmaya devam ederken bir açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Trump'ın seyahat yasağının ülkeyi daha güvenli hale getirdiğini savunurken, "Kariyer bürokratlarının bununla bir sorunu mu var? O zaman ya bu programla devam ederler ya da giderler" dedi.

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