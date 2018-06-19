ABD'den Ankara'ya F-35 darbesi

RECEP BAHAR/İSTANBUL

ABD Senatosu, ABD Savunma Bakanlığı'nın 2019 mali yılında bütçesini düzenleyen yasa tasarısını 10'a karşı 85 oyla kabul etti. Senato, Ulusal Yetkilendirme Yasası (NDAA) olarak bilinen tasarının Türkiye'yi ilgilendiren bölümünde F-35'lerin Türkiye'ye satışını askıya alan tasarıyı kabul etti.

Senato, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alarak NATO'yu tehdit etmediğini ve ABD vatandaşlarını tutuklamadığını ispatlamasının ardından satışının gerçekleşebileceğini kaydetti.

Yasa tasarısının son bölümünde Ekim 2016'da FETÖ yapılanmasına üye olmak suçlamasıyla İzmir'de tutuklu bulunan ABD'li papaz Andrew Craig Brunson kastediliyor. Tasarının onayı için önce Senato ve Temsilciler Meclisi'nin bir araya gelerek, ortak bir metin üzerinde uzlaşma sağlaması gerekiyor.

Bunun sağlanmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın onayına sunulacak ve yasalaşmış olacak.

ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen yıllık savunma politikaları yasa tasarısında da Türkiye'ye F-35'ler de dahil olmak üzere 'büyük savunma sanayi teçhizatlarının' teslimatının dondurulması istenmişti. Tasarının Senato'daki versiyonunda ise Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması talep ediliyor. Tasarıların yasalaşacak olan nihai versiyonlarında nasıl bir düzenleme yer alacağı ise henüz bilinmiyor.

Başbakan Yıldırım'dan tepki

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de yaptığı açıklamada, ABD Senatosu'nun F-35 kararına ilişkin, "Türkiye alternatifsiz değildir. Kendi tedbirimizi alıyoruz. Esef verici, stratejik, müttefiklik ruhuna aykırı" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, ABD'den F-35 alımına ilişkin, "F-35'lerle ilgili 21 Haziran'da ilk teslim için Türkiye davet edildi. 2 uçağın uçağın teslimi, ondan sonra eğitim süreci olacak zaten. Bu, çok taraflı, çok kapsamlı bir proje. Öyle 'ben istedim iptal ettim' veya 'Türkiye'yi çıkarmak istiyorum' olmaz.

Gerekçeye baktığımız zaman gerekçeler de zaten kabul edilebilir değil, ama kongreden mektuplar geliyor. Bu S-400'lerden dolayı kafa karıştırıcı bazı girişimler oluyor ama herkes yükümlülüğünü yerine getirmeli. Biz bugüne kadar ortak üretim dahil üzerimize düşeni yaptık.

Bugüne kadar F-35'ler için ödememiz gereken parayı da aksatmadan ödedik. Biz yükümlülüklerimizi yerine getirdik" dedi.

Türkiye, 21 Haziran'da 2 adet F-35 uçağının ilk teslim törenine davet edilmişti. Tören yapılacak ancak uçakların tesliminin normal koşullarda 2019'da yapılması bekleniyor.