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ABD'den bir Rakka ziyareti daha

CIA Başkanı Pompeo'nun ardından bu kez ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Türkiye'ye rezmi ziyarette bulunuyor.

16 Şubat 2017 Perşembe 17:06
ABD'den bir Rakka ziyareti daha

Dunford, 17 Şubat Cuma günü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile görüşecek. ABD ile son dönemde yaşanan görüşme trafiğini Brüksel'de değerlendiren Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Bu görüşme önemli bir görüşme olacak; askeri açıdan Rakka operasyonunun birlikte yapılıp yapılamayacağı noktasında önemli değerlendirmeler içerecek" dedi. "Türkiye'nin iki önceliği olacak. Bunlardan birisi Münbiç, diğer Rakka" diyen Işık, El Bab operasyonu bitene kadar Münbiç'teki PKK'nın Suriye uzantısı PYD-YPG unsurlarının çekilmiş olmasını istediklerini belirterek, "Bu noktada ABD'yle çalışıyoruz. Arzu ettiğimiz sonucu şu ana kadar alamadık" ifadesini kullandı.

Işık, "Türkiye bir terör örgütüne karşı başka bir terör örgütünün kullanılmasını kesinlikle bu bölge için felakete sebep olacak tehlikeli bir gelişme olarak görüyor" dedi.

Anahtar Kelimeler:
DunfordPompeoAbd Genel Kurmay BaşkanıCıa BaşkanıAbd AmerikaSuriyeRakkaMünbiçTürkiyeAnkaraFikri Işık
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