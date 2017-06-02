ABD'den bir tiyatro daha

RECEP BAHAR/DETAY HABER

Türkiye'nin devlet başkanları düzeyinde ihtar ve taleplerine rağmen, ABD yönetimi sözde Rakka operasyonunun bahane ederek PYD/YPG'yi ağır silahlarla donatmaya devam ediyor. Oysa PYD/YPG ile DEAŞ aynı çeşmenin suyu mesabesinde!

Nitekim Rus savaş uçakları, Salı günü PYD/YPG ile anlaşıp Rakka'dan çıkarak Palmira'ya yönelen DEAŞ militanlarını vurdu. ABD ile PYD/YPG'nin Rakka operasyonunun tiyatro olduğu da farklı merkezlerce dile getiriliyor. Son olarak Afganistan'ın eski Devlet Başkanı Karzai, DEAŞ'ın ABD tarafından kurulan bir örgüt olduğunu seslendirmişti.

Karzaii'nin bu açıklamasından bir gün sonra DEAŞ'ın Kabil'deki Almanya, Fransa, Hindistan ve Türkiye büyükelçiliklerini hedef alan bir terör eylemi düzenlemesi dikkat çekiyor. ABD Büyükelçiliği'nin hedef alınmaması dikkat çekiyor.

Pentagon'un zırvaları bitmiyor

Öte yandan ABD liderliğindeki DEAŞ ile mücadele koalisyonunun Sözcüsü Albay Ryan Dillon, ABD'nin Suriye'de PYD/YPG'ye verilecek olan silahların kaydının veri tabanında tutulacağını ve bu ayrıntıların Türkiye ile paylaşılacağını savundu. Dillon, "Ne tür silahlar verdiğimiz konusunda Türkiye'ye şeffaf davranıyoruz... SDG'ye (PYD/YPG) verdiğimiz silahların tamamının hesabını tutuyoruz" dedi.

Ancak ABD'nin bugüne kadar Ankara'ya böyle bir bilgi aktarmadığı dile getiriliyor. ABD'nin bu bağlamda sağlayacağı verilerin de sağlıklı olmayacağı, yanıltıcı olmasının kuvvetle muhtemel olduğu belirtiliyor.

Buldozer bile verecek

ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs ayı başında Rakka'yı DEAŞ'dan geri almak için başlatılacak operasyon öncesi YPG'ye silah yardımı yapılmasını onaylamıştı. Silahların teslimatına ise bu hafta içerisinde başlanmıştı. YPG'ye gönderilecek silahlar arasında ağır makineli tüfekler, füzeler, zırhlı araçlar ve buldozerler de yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın bu kararını sert bir dille eleştirmiş ve bu "destek politikasının dostluk ve müttefiklikle bağdaşmayacağını" söylemişti. Türkiye, PKK'nın uzantısı olarak gördüğü YPG'yi terör örgütü olarak nitelendiriyor. ABD, Suriye'de PYD/YPG'ye gerek havadan gerekse de elit birlikleri ile karadan destek veriyor.