Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
109330
ALTIN
155.894
DOLAR
3.8638
STERLİN
5.1437
EURO
4.5501

ABD'den DEAŞ'a tanksavar

Conflict Armament Research adlı kuruluş DEAŞ'ın silahlarıyla ilgili bugüne kadar gerçekleştirilen en kapsamlı raporu hazırladı. Rapor Avrupa'da üretilip ABD'ye satılan gelişmiş tanksavar silahların, Esad'ı devirmek için Suriye'deki muhalifleri silahlandıran CIA kanalıyla DEAŞ'ın eline geçtiğini ortaya koyuyor.

16 Aralık 2017 Cumartesi 16:10
108 Okunma
ABD'den DEAŞ'a tanksavar

İngiltere merkezli silahlı çatışmaları izleme kuruluşu Conflict Armament Research (CAR) Suriye'den Irak'a terör örgütü DEAŞ'ın tarafı olduğu çatışmalara sahne olan bölgede son üç yılda saha araştırmasını tamamlayıp rapor yayımlarken Avrupa'da üretilip ABD'ye satılan gelişmiş bir tanksavar silahının DEAŞ'ın elinde bulunması dikkat çekti.

CIA'nın Suriye'deki muhalif grupları silahlandırmaya yönelik gizli programı çerçevesinde bu silahın DEAŞ'ın eline geçtiği tahmin ediliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Illinois Üniversitesi'nin uluslararası hukuk profesörü Francis Boyle, ABD'nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirme niyetiyle Suriye'deki muhalifleri desteklemesinin bu duruma yol açtığını belirtti.

Uluslararası hukuk profesörü Boyle şunları söyledi: "ABD, Suudi Arabistan, Katar ve Körfez krallıkları Esad hükümetini devirme inadıyla Suriye'deki tüm terörist grupları -DEAŞ dahil olmak üzere- yasadışı biçimde silahlandırdılar, donattılar ve mali olarak desteklediler. Yani her türlü desteği verdiler.''

ABD'nin planlarını Rusya ve İran bozdu

CAR raporunun ABD yönetiminin 6 yılda 600 binden fazla can alan Suriye savaşını sürekli ve kasten körükleme polikasını teyit ettiğini, ama ABD'nin meşru Suriye hükümetini devirmeleri için DEAŞ ve diğer terörist grupları besleyip büyütme politikasının Rusya ve İran'ın Şam'a sunduğu destekle bozulduğunu belirten Doyle şöyle devam etti: ''Suriye hükümetinin talebiyle BM Şartı'nın 51. maddesi tarafından tanınan kollektif öz savunma hakkı uyarınca Rusya ve İran'ın askeri müdahalesi olmasaydı, ABD'nin politika yapıcıları bu hedeflerine ulaşacaktı'' dedi.

'ABD İran'a saldıracak'

Bu kez de ABD'nin DEAŞ tehdidini gerekçe göstererek Suriye'ye binlerce asker göndermesinin uluslararası hukukun ve Şam'daki resmi hükümetin iradesinin net biçimde çiğnenmesi olduğuna dikkat çeken Francis Boyle, Washington'ın Suriye'deki yasadışı askeri varlığını süresiz kılma ve üslerini İran'a saldırmak için atlama tahtası olarak kullanma planı yaptığına dair uyarıda bulundu.

Rus medyasına konuşan ABD ordusundan emekli albay ve askeri taktisyen Douglas Macgregor ise şunları söyledi: ''Güya demokratik Suriye için savaşan sözde 'Sünni Arap isyancılara' silah gönderdiler. Gerçekte bunlar, DEAŞ, Nusra ve diğer Kaide bağlantılı gruplarla koalisyon halindeki militanlardı.'' 

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
DeaşABDTanksavarCIAİranTürkiyeRusyaTrumpSuriyeEsad
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'İslam dünyası dizayn ediliyor'
'İslam dünyası dizayn ediliyor'
FETÖ'nün 'jargon'ları dosyada
FETÖ'nün 'jargon'ları dosyada
Erdoğan bu kez 'Kudüs' dedi
Erdoğan bu kez 'Kudüs' dedi
5.5 milyonu aştı! İşsizlik çift hane
5.5 milyonu aştı! İşsizlik çift hane
Rusya, Türkiye'den üs isteyebilir
Rusya, Türkiye'den üs isteyebilir
Yunan tacizi! Ege'de gerilim
Yunan tacizi! Ege'de gerilim
'Doğu Kudüs' açıklaması büyük yanlış
'Doğu Kudüs' açıklaması büyük yanlış
İsrailli Bakan: Türkiye ile ilişkilerimiz sürekli artıyor
İsrailli Bakan: Türkiye ile ilişkilerimiz sürekli artıyor
‘Facebook Kudüs anketini engelledi’
‘Facebook Kudüs anketini engelledi’

banner122

banner121

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim