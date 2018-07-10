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ABD'den DSG'ye 200 tır silah daha

Ankara’nın itirazlarına rağmen Washington Suriye'nin kuzeyindeki Haseke kentindeki DSG'ye 200 TIR daha silah gönderdi. Böylelikle, ABD şimdiye kadar DSG'ye 5000 TIR dolusu silah göndermiş oldu

10 Temmuz 2018 Salı 07:03
ABD'den DSG'ye 200 tır silah daha

ABD, Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG'nin de içerisinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) Ankara'nın itirazlarına rağmen silah sevkiyatını sürdürüyor.

ABD ordusu, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke kentinde DSG'ye yeni askeri sevkiyat yaptı. Washington, 200 kamyon dolusu silah, askeri teçhizat ve mühimmatı Haseke'ye gönderdi.

ABD'nin verdiği silahların Irak üzerinden Suriye'ye DSG güçleri ve Irak sınır muhafızları tarafından kontrol edilen Simalka sınır kapısından getirildiği bildiriliyor. DSG'ye bağlı Menbiç Askeri Meclisi Komutanı Xelil Bozi, ABD askerlerinin Menbiç'te askeri varlığını artırdığını söyledi.

Menbiç Askeri Meclisi yetkililerinden edinilen bilgilere göre Türkiye'nin ABD ile birlikte yönetmek istediği Menbiç kentinde ABD'nin askeri varlığını artırdığı ve kente ağır silah ile askerler gönderdiği öğrenildi.

Menbiç'te 3 askeri üssü olan ABD, önceki akşam saatlerinde bir grubu daha Menbiç'e konuşlandırdı. Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG'nin de içerisinde yer aldığı DSG'ye bağlı Menbiç Askeri Meclisi Komutanı Xelil Bozi, ABD'nin Menbiç sınırındaki bölgelerde devriye turlarını da artırdığını söyledi.

ABD, daha önce de Menbiç'te Halep yolu üzerinde ve Sacur Çayına yakın Ayn Dedat bölgesinde, Menbiç'in Güneyinde yer alan ve kentin girişi olan Medah bölgesinde ve Halep yolu üzerinde askeri üs kurmuştu.

Bu arada Salı günü TSK ve ABD silahlı kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta 12. koordineli, bağımsız devriye görevini yaptı.

Son Güncelleme: 10.07.2018 17:32
Anahtar Kelimeler:
HasekeMenbiçSuriyeSilahTerörYPGDSGABD
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