Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ABD'den Esad itirafı

ABD’nin Suriye eski Büyükelçisi Robert Ford, "Beşar Esad savaşı kazanmıştır" itirafından bulundu.

Bu haber kez okundu.

ABD'den Esad itirafı

Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait National gazetesi ile röportaj yapan ABD’nin Suriye eski Büyükelçisi Robert Ford, “Esad’ın savaşı kazandığı konusu bölgenin gerçekleridir ve buna alışmamız gerekiyor” şeklinde açıklamada bulundu.

Suriye’de savaş başladığında ABD’nin Şam Büyükelçiliği görevinde bulunan Robert Ford açıklamasının devamında, “Suriye savaşı yavaş yavaş bitmek üzere. Esad bu savaşın galibi olarak gücünü koruyup bu ülkede kalacaktır. Esad asla sorgulanmayacaktır ve İran’ın Suriye’deki askeri varlığı devam edecektir. Bunun karşısında elimizden bir şeyin gelmediği, kabullenmemiz gereken yeni bir gerçektir” dedi.

ŞEVKET TEPETAŞ/İSTANBUL

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
SuriyeRobert FordBeşar EsadABDABDden Esad Itirafı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100