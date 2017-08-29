ABD'den Esad itirafı

Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait National gazetesi ile röportaj yapan ABD’nin Suriye eski Büyükelçisi Robert Ford, “Esad’ın savaşı kazandığı konusu bölgenin gerçekleridir ve buna alışmamız gerekiyor” şeklinde açıklamada bulundu.

Suriye’de savaş başladığında ABD’nin Şam Büyükelçiliği görevinde bulunan Robert Ford açıklamasının devamında, “Suriye savaşı yavaş yavaş bitmek üzere. Esad bu savaşın galibi olarak gücünü koruyup bu ülkede kalacaktır. Esad asla sorgulanmayacaktır ve İran’ın Suriye’deki askeri varlığı devam edecektir. Bunun karşısında elimizden bir şeyin gelmediği, kabullenmemiz gereken yeni bir gerçektir” dedi.

ŞEVKET TEPETAŞ/İSTANBUL