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ABD'den flaş tavsiye! Ankara'dan jet cevap

ABD'nin BM'nin Suriye'deki ateşkes kararının Afrin'i de kapsadığı yönündeki açıklamasına yanıt veren Dışişleri Bakanlığı, "ABD Dışişleri'nin, BMGK kararının 'Türkiye tarafından iyi okunması' gerektiği yönündeki ifadeleri, her türlü temelden yoksundur. BM kararında Afrin zikredilmiyor" ifadeleri kullanıldı

28 Şubat 2018 Çarşamba 16:53
ABD'den flaş tavsiye! Ankara'dan jet cevap

Türkiye'nin Suriye'nin Afrin kentini terör örgütü PKK-PYD/YPG'den temizlemek için 20 Ocak'tan bu yana sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nın devam etmesini engellemek için her türlü gayret içerisine giren ABD, geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde alınan Suriye'de ateşkes kararının Afrin'i de kapsadığı konusunda ısrarlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, “Türkiye’nin Afrin’e yönelik Zeytin Dalı harekâtının ateşkes kapsamında olup olmadığı” sorusuna “Türkiye bu mutabakatı iyice ve yeniden okumalı. Karar, 30 gün boyunca Suriye’nin her tarafında ateşkesi öngörüyor. Türkiye’ye, BMGK’nın aldığı ateşkes kararını yeniden okumalarını tavsiye ederiz” yanıtını vermişti.

Nauert, ateşkes metninin içerisinde sadece El Kaide, El Nusra ve DEAŞ'ın isimlerinin geçtiğini ve bunlara yönelik olanlar dışında her tür operasyonun ateşkes kapsamına girdiğine dikkat çekmişti.

Türkiye'den jet cevap

'Türkiye kararı iyi okusun' diyen ABD sözcüsüne jet yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün söz konusu BM Güvenlik Konseyi kararının "Türkiye tarafından iyi okunması gerektiği yönündeki ifadeleri, her türlü temelden yoksundur ve kararın odak noktasını anlayamadığını ya da bu odağı çarpıtmak istediğini göstermektedir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, şu açıklamayı yaptı: "2401 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının odak noktası, rejimin bir hafta içinde yüzlerce sivilin katledilmesine ve hastane, okul gibi sivil tesislerin tahrip edilmesine yol açan saldırılarının durdurulması, ayrıca rejimin uyguladığı kuşatma siyasetinin açlığa mahkum ettiği insanlara insani erişim sağlanmasıdır. Karar, Doğu Guta başta olmak üzere, Suriye'de kötüleşen insani durum karşısında, acil insani yardım erişimine ve tıbbi amaçlı tahliyelere imkan sağlanması amacıyla çatışmaların gecikmeksizin durdurulması ve en az 30 gün süreyle insani ateşkes ilan edilmesi talebinde bulunmaktadır. Kararda atıf yapılan, insani durumun endişe yarattığı yerler arasında Afrin zikredilmemektedir. Zira Afrin'de cereyan eden, kararda kastedilen şekilde sivil-terörist ayrımı gözetmeyen bir çatışma değil, Suriye'nin bütünlüğünü ve Türkiye'nin milli güvenliğini hedef alan terörist örgütlere karşı yürütülen bir mücadeledir. Türkiye, Suriye'deki çatışmaların taraflarından biri değildir. Türkiye, Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda BM Şartı'nın 51. maddesi temelinde meşru müdafaa hakkını kullanmaktadır."

ABD'den teröristlere açık açık eğitim

ABD bir yandan Türkiye’nin Afrin’deki teröristlere yönelik operasyonunu engellemeye çalışırken, diğer yandan da PKK/PYD'li teröristlere eğitim vermeye devam ediyor.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, Twitter adresinde yaptığı paylaşımda, terör örgütü PKK/PYD'nin paravanı Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) verdikleri patlayıcı eğitiminin fotoğrafını paylaştı.

 Dillon, eğitimin amacının teröristlerin el yapımı patlayıcılarla mücadele yeteneklerini artırmak olduğunu ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeABDPKKTerörSuriyeAfrinZeytin DalıBMGKBMHeather Nauert
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