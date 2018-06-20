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ABD'den ikinci şok! 'Türk askeri Menbiç'e girmeyecek'

Menbiç konusunda Türkiye'de yapılan açıklamalar ile ABD'den gelen açıklamalar birbiriyle çelişiyor. Türkiye'de sık sık duyduğumuz Menbiç'te ABD ve Türk askerlerinin ortak devriye görevi atacakları haberini doğrulamayan ABD ordu sözcüsü Albay Ryan, "Ortak devriye yok, Türk askeri de Menbiç'e girmeyecek" dedi

20 Haziran 2018 Çarşamba 17:33
ABD'den ikinci şok! 'Türk askeri Menbiç'e girmeyecek'

24 Haziran seçimleri için son düzlükte olan Türkiye'de hükümet, Suriye'nin Menbiç kentini PKK bağlantılı PYD/YPG'li teröristlerden temizlenmesi için ABD'yle anlaşıldığını açıklamıştı.

Yapılan açıklamalarda Türk askerleriyle ABD askerleri Menbiç'te ortak devriye başlatacakları ifade ediliyor ve çok yakında kentin terörden temizleneceği dile getiriliyordu.

Ancak ABD'den gelen açıklamalar Türkiye'de yapılan açıklamaların tam olarak doğru olmadığını gösteriyor.

Irak ve Suriye’de DEAŞ'a karşı yürütülen Doğal Kararlılık Operasyonu Sözcüsü Albay Sean Ryan, Türkiye ve ABD’nin Menbiç çevresinde başlattıkları devriyelerin ortak değil, birbirinden bağımsız yürütüldüğünü belirterek, “Türk askerlerinin Menbiç’in içine girmeyeceğini size söyleyebilirim” dedi.

Menbiç'te kontrol 'askeri konsey'de

Bağdat’tan video konferans yoluyla Pentagon muhabirlerine brifing veren Ryan, Menbiç’le ilgili bir soruyu yanıtlarken, tüm bölgenin kontrolünün Menbiç askeri konseyinde olduğunu kaydetti. Ryan, ABD’nin bölgedeki asker sayısında ve askeri operasyonlarında bir değişiklik olmadığını da belirtti.

ABD'li sözcü Sean Ryan'ın kenti kontrol ettiğini söylediği Menbiç Askeri Konseyi, Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) bağlı. SDG ise PKK bağlantılı PYD/YPG'li militanlar tarafından yönetiliyor. ABD tarafı SDG'nin PKK ile bağlantısı olmadığını iddia ediyor ve Türkiye'ye bunu kabul ettirmeye çalışıyor.

'Türk askeri Menbiç'e girmeyecek'

Ryan bir gazetecinin, “ABD ve Türkiye arasında Türk güçlerinin Menbiç’e girmeyecekleri yönünde bir tür anlaşma var mı” sorusu üzerine, bu anlaşmanın daha yeni koordine edildiğini, sürecin henüz başlangıç aşamalarında olduklarını, daha tüm ayrıntıların karara bağlanmadığını, askeri taktiklerin ileride konuşulacağını söyledi.

Sözcü Ryan, “Henüz bu konudaki nihai karar hakkında bilgim yok ama bize söylenen, Menbiç’in içine girmeyecekleri şeklinde” ifadesini kullandı. Ryan, başka bir gazetecinin, “Menbiç konusunda iki gün öncesine göre ne fark var?” sorusu üzerine, “Bir fark elbette Türk askerlerinin Menbiç’in dışında olacak olması. Bu açıklama yapıldı çünkü fazlasıyla siyasi hassasiyet var. Biz de şeffaf olmak istiyoruz” diye konuştu.

Albay Ryan'ın 'siyasi hassasiyet var' ifadeleriyle neyi kastettiği merak konusu. Ankara'nın bu konuda bir açıklama yapılmasını ABD'den özellikle 24 Haziran seçimleri öncesinde istediği tahmin ediliyor. Zira iktidar cenahı miting meydanlarında 'Menbiç'te devriye atılacak demiştik, atıyoruz' diyerek, çok büyük bir iş başarılmış imajı vermeye çalışıyor.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 20.06.2018 18:07
Anahtar Kelimeler:
MenbiçMehmetçikSuriyeTSKABDPyd
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