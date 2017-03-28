ABD'den Musul'da katliam

YENİ MESAJ/HABER-MERKEZİ

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın elindeki Musul'u geri almak için ABD öncülüğünde sürdürülen operasyonda sivillerin korunması için yeterli önlemin alınmadığını açıkladı. Af Örgütü, hava saldırılarının ailelerin bulunduğu binaları hedef aldığına dair kanıtlara ulaştıklarını belirtti.

Görgü tanıkları kentte sadece bu ay içinde yüzlerce kişinin hava saldırılarında hayatını kaybettiğini söylüyor. Sivillerin en az seviyede zarar görmesi için önlemlerin alındığını iddia eden koalisyon güçlerinden ise Af Örgütü'nün raporuna yönelik bir açıklama gelmedi.

'Savaş suçu sayılabilir'

Af Örgütü'nün üst düzey danışmanı Donatella Rovera, "Iraklı yetkililerin sivillere bölgeyi terk etmek yerine evlerinde kalmalarını söylediği göz önünde bulundurulduğunda, koalisyon güçlerinin saldırılarında çok fazla sayıda sivilin de öleceğini biliyor oldukları sonucuna varabiliriz. Orantısız ve hedef ayırmayan saldırılar uluslararası insan haklarına aykırı ve savaş suçu sayılabilir" dedi.

Raporda 17 Mart'ta Musul'un Celile mahallesinde sivillerin yaşadığı apartmanlara yapılan saldırılarında 150'den fazla kişinin öldüğünün belirtildiğine dikkat çekildi.

Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı, sivillerin hayatını kaybettiği belirtilen binaları koalisyon uçaklarının vurduğunu kabul etmiş ancak uçakların hangi ülkeye ait olduğunu açıklamamıştı.

Irak ordusu ise söz konusu olayda binaların hava saldırısında değil, DEAŞ’ın bomba yüklü bir aracı patlatmasıyla yıkıldığını ileri sürmüştü. Irak Ordusu 2014'te DEAŞ’ın kontrolüne geçen kenti geri almak için Ekim'de harekât başlatmıştı.

ABD öncülüğündeki koalisyon Irak ordusuna hava saldırıları ve özel harekât birlikleri ile destek veriyor. Şu ana kadar 280 binden fazla Musullunun kenti terk ettiği tahmin ediliyor. Ancak çok sayıda kişinin, Irak ordusunun çağrılarına uyarak kentte kaldığı belirtiliyor.

Kaçanlar vuruluyor

Öte yandan Birleşmiş Milletler'in (BM) açıklamasına göre terör örgütü DEAŞ, Batı Musul'da sivilleri binalara kilitleyip canlı kalkan olarak kullanmaya devam ediyor. BM açıklamada 17 Şubat'tan bu yana Musul'un batısında en az 307 sivilin hayatını kaybettiği, 273 sivilin de yaralandığı belirtildi.

Bu arada İngiliz Independent gazetesinin Musul'da bulunan Orta Doğu muhabiri Patrick Cockburn da, DEAŞ'ın elindeki Batı Musul'dan kaçmaya çalışan sivillerin DEAŞ ve Irak ordusunun keskin nişancıları tarafından vurulduğunu yazdı.

Cockburn, Iraklı Shaafaq haber sitesine dayandırarak, Irak ordusunun operasyonu başladığından bu yana Batı Musul'da 3 bin 800'den fazla kişinin öldüğünü, yaklaşık 23 bin kişinin de yaralandığını bildirdi.